A nossa saúde é reflexo do correto funcionamento do sistema imunitário, um sistema complexo e ativo, que se distribui-se por todo o corpo, tendo especial foco no intestino. É neste órgão que existem microrganismos que formam a flora intestinal e é também lá que ocorrem diversas interações e atividades metabólicas com o objetivo de proteger o organismo de doenças e infeções. Além do intestino ser um órgão de absorção e digestão, tem também um papel importante no sistema imunitário.

A presença de bons nutrientes pode beneficiar a resposta imune a nível intestinal, pois a flora intestinal atua como uma barreira a elementos externos. Tudo começa nos primeiros dias de vida, numa fase em que o sistema imunitário se encontra imaturo, em fase de desenvolvimento. A composição microbiana no início de vida é influenciada pela duração da gestação, do tipo de alimentação, do uso de antibióticos e também da composição microbiana materna.

A flora intestinal desenvolve-se ao longo da vida e apresenta um papel fundamental na saúde. Diariamente, o nosso intestino fica exposto a grande variedade de agressores, provenientes dos alimentos e é a mucosa intestinal que funciona como barreira às bactérias prejudiciais. Na idade adulta, o sistema imunitário pode ser constantemente modificado pelas interações do intestino e pelas bactérias que habitam nele. A composição desses microrganismos é afetada por diversos fatores, como o uso de antibióticos, o estilo de vida, a alimentação e até por doenças.

A ingestão de alimentos ricos em probióticos favorece a modulação saudável da flora intestinal, desde o início da vida até à idade adulta, agindo de forma preventiva ou até mesmo de tratamento. Mas o que são os probióticos? São microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades ideais, promovem benefícios à saúde do hospedeiro. Entre diversos fatores, como referido anteriormente, o que possui maior relação na flora intestinal é a dieta.

Os hábitos alimentares estão, a longo prazo, associados à composição microbiana do intestino. A introdução de probióticos na alimentação promove o desenvolvimento de bactérias benéficas e, consequentemente, previne o crescimento de espécies prejudiciais na origem das patologias, assegurando um equilíbrio ideal entre as células de defesa do sistema imunitário. Os probióticos são encontrados em suplementos alimentares mas não apenas aqui.

Também os encontra em iogurtes e em produtos lácteos fermentados. A indústria dos lacticínios apresenta a maior quantidade de produtos que contem culturas probióticas, essencialmente nos leites fermentados e nos iogurtes. A incorporação destes alimentos no dia a dia torna-se benéfico na promoção da qualidade de vida, bem como na prevenção de diversas doenças O intestino é o maior órgão linfoide do corpo humano, representando 80% da resposta imune.

Ao longo das últimas décadas, foram produzidos estudos científicos que indiciam que os alimentos probióticos não só estimulam a resposta imune do organismo como reduzem o desenvolvimento de doenças infeciosas, como as gastrenterites em crianças. Nalguns casos, podem mesmo desencadear um desejável efeito anti-inflamatório em doenças intestinais, apuraram ainda alguns dos especialistas nacionais e internacionais que estudaram estes alimentos.

Texto: Sara Biscaia Fraga (nutricionista)