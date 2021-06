É possível cozer massa, arroz, legumes, peixe e/ou carne no micro-ondas apenas com água, não havendo necessidade de lhe adicionar qualquer gordura, o que torna os pratos mais saudáveis. Muitos minerais e vitaminas acabam, no entanto, por se transferir para o líquido que se forma durante o processo de confeção, pelo que deve aproveitar sempre esse caldo. Pode adicioná-lo às sopas ou incorporá-lo num prato de arroz que cozinhe no fogão. Se não tiver oportunidade de o usar de imediato, congele-o e utilize-o mais tarde.

O que nunca deve fazer, de acordo com os especialistas, é levar ao micro-ondas alimentos que perdem e/ou alteram qualidades nutricionais durante o funcionamento do aparelho. São vários os ingredientes alimentares que, segundo o Food and Drug Administration, a entidade reguladora de saúde norte-americana, nunca devem ser confecionados neste prático e funcional eletrodoméstico, um dos preferidos de muitos. Saiba já quais são e por que é que deve ter esse cuidado para proteger a sua saúde.

1. Carnes processadas

As substâncias químicas e os corantes alimentares que contêm tornam-nas ainda mais nocivas após o contacto com as ondas eletromagnéticas. Para além de aumentarem o seu grau de oxidação, tornam-se ainda mais gordas. O fiambre, as salsichas, o bacon, o chouriço e o paio nunca devem ser cozinhados ou aquecidos neste eletrodoméstico.

2. Brócolos

Um estudo científico, divulgado publicamente em 2019, desaconselha a cozedura desde alimento com recurso a este método porque, segundo os cientistas que o elaboraram, esse processo remove 97% dos flavonoides do vegetal, privando-o, assim, destas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias.

3. Ovos inteiros

Cozer um ovo no micro-ondas é desaconselhado por causa do risco de explosão que foi sendo identificado ao longo dos anos. São inúmeros os vídeos na internet que o mostram. Há casos em que essa situação não ocorreu no interior no aparelho mas, sim, já cá fora, queimando quem estava a descascar o ovo.

4. Molho de tomate

A consistência deste preparado, muito utilizado para a preparação de pizas, alnôndegas e massas, dificulta a circulação interna das partículas durante o processo de aquecimento e o vapor que se gera tende a espalhá-lo, ficando uma grande parte agarrada à tampa de plástico do micro-ondas ou, na falta dela, no interior do próprio aparelho.

5. Uvas

Embora não seja muito comum em Portugal, noutras regiões do mundo há quem as aqueça antes de as consumir, sobretudo se as guardam no frigorífico e não gostam de as ingerir frescas. Apesar de serem maioritariamente compostas por água, tendem a explodir quando aquecidas, com o açúcar que contêm a transformar-se em fumo.

6. Malaguetas

Para além de fumegarem, também podem começar a arder quando aquecidas, uma vez que, em contacto com as ondas eletromagnéticas do aparelho, libertam uma substância chamada capsaicina. Ao abrir a porta do micro-ondas, esta espalha-se pela divisão, podendo fazer arder os olhos e a garganta. São muitos os casos documentados.

7. Leite materno

Nos agitados dias que correm, muitas mães extraem o leite do peito e congelam-no para utilização posterior, o que não é incorreto. O que nunca devem fazer é aquecê-lo, depois, no micro-ondas porque, como a distribuição das ondas eletromagnéticas não é uniforme, a temperatura do líquido não é toda igual e pode haver uma parte mais quente que queime o bebé. Se, ainda assim, arriscar, agite o recipiente para garantir uma uniformização.