1. “A pressa é inimiga da perfeição”

Significa que o que quer que seja feito com pressa acaba por não dar certo. Ou, por outras palavras, significa que é preciso paciência para alcançar os objetivos.

Mesmo que seja tentador acreditar na velocidade que dietas ou suplementos “milagrosos” possam ser a solução para os excessos pós-férias, isso não resolverá o problema, muito menos a longo prazo.

Se mesmo antes das férias já tinha a ideia de começar um estilo de vida mais saudável, o mais inteligente a fazer é colocar o plano em prática e evitar medidas drásticas. Se conseguir implementar mudanças nos hábitos e rotinas, pode ter a certeza de que, para o ano, os excessos das férias não serão mais um problema ou um tema com que se preocupar.

2. “Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”

Não é novidade para ninguém que voltar ao ritmo após as férias pode ser difícil. Em consultório, é bastante comum encontrarmos pacientes que referem esta dificuldade e que adiam a organização de algumas tarefas e ações, mesmo que estas sejam para resolver problemas ou para lhes facilitar a vida.

E é neste ponto que o ditado número 2 se aplica: não esperar pela vontade, pela inspiração ou pela motivação “a mil” para começar, é uma atitude inteligente e que, certamente, trará muitas recompensas. Existem muitos bons hábitos que podem ser iniciados já, sem grande necessidade de planeamento ou estrutura, ao contrário do que muitas das vezes achamos e que nos leva a procrastinar. Seguem algumas dicas: começar a beber mais água, incluir legumes e verduras diariamente ao almoço e ao jantar, incluir 3 peças de fruta variadas por dia nas refeições intermediárias (pequeno-almoço, lanches ou ceia), reservar os doces, fritos, bolachas, sumos e refrigerantes para ocasiões especiais.

3. “Um caminho de mil léguas começa por um passo”

Todas as pessoas “começam pelo começo”. Pode ser redundante, mas serve para referir que mesmo as pessoas que lhe servem como inspiração e que acompanha nas Redes Sociais tiveram de começar por algum lado, independentemente das possíveis facilidades que algumas delas possam ter hoje, como rede de apoio, conforto financeiro ou acesso facilitado a produtos e serviços.

O principal a reter deste ditado é que qualquer objetivo de longo prazo, como perda de uma grande quantidade de peso, ganho de massa muscular ou tonificação, requer tempo, mas, principalmente, dedicação. A melhor recompensa é olhar para trás e ficar feliz por ter dado o primeiro passo.

4. “Mais vale feito do que perfeito”

O ser humano é de extremos e, muitas vezes, prefere não fazer a fazer pouco.

Quantas vezes já se sabotou para não treinar porque só tinha 20 minutos e não uma hora completa? Ou quantas vezes já disse “amanhã eu começo” por ter comido demais?

A questão é que não é a perfeição que leva ao resultado, mas sim a consistência.

Não é fazer uma alimentação impecável todos os dias, mas conseguir fazer uma alimentação saudável e equilibrada na maior parte dos dias. Não é matar-se no ginásio todos os dias por 1h e meia e, com isso, sacrificar as tarefas em casa e no trabalho, mas conseguir fazer uma atividade física que se identifique e que goste na maior parte dos dias.

Lembre-se: exigir perfeição impede a ação.

5. “Come para viver, não vivas para comer”

Este ditado popular pode ser interpretado de variadas perspetivas, dentre elas, a importância de se olhar e tratar o “comer emocional” e as compulsões alimentares, uma dificuldade muito dividida pelos pacientes nos consultórios de nutrição e responsáveis, em grande parte, por dificultar uma mudança definitiva de hábitos ano após ano.

Existe uma linha muito tênue entre o alimento cumprir o papel de nutrir o corpo e o de “nutrir a alma”. Em casos onde esta dificuldade ultrapassa a capacidade individual de conseguir controlar e contornar a situação, o acompanhamento profissional adequado é de extrema importância.

E, por fim, mas não menos importante, não se esqueça dos ditados “o que passou, passou” ou “não adianta chorar depois do leite derramado”. Todos os dias existe uma oportunidade para fazer diferente e mudar o rumo da história, neste caso, dos hábitos e rotinas. Para ter resultados, basta começar.

Um artigo da nutricionista Renata Migueis.