Emagrecer é, na essência, uma questão matemática. É preciso ingerir alimentos que nos ofereçam as calorias e os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo e subtrair as calorias em excesso, por norma oriundas de alimentos pouco saudáveis que apenas servem para somarmos quilos a mais. Para além desta regra, existem pequenos cuidados que pode adotar facilmente no seu dia a dia. Descubra, de seguida, quais são!

1. Reduza o sal

São milhões os portugueses que o ingerem em excesso. O sódio retém líquidos e incha os tecidos. Além de reduzir a ingestão deste ingrediente, prefira alimentos não embalados e escolha sempre produtos frescos.

2. Corte no açúcar e nas gorduras

São, a par do sal, dois dos maus hábitos alimentares dos portugueses. Promovem processos digestivos complexos que facilitam a acumulação de toxinas e ajudam a formar tecidos adiposos.

3. Renuncie ao café e ao tabaco

Reduzem a flexibilidade dos vasos sanguíneos, bem como a quantidade de sangue que chega às extremidades do corpo, reduzindo a oxigenação essencial.

4. Consuma menos álcool

Favorece a sensação de inchaço e potencia a retenção de líquidos. Tem ainda a desvantagem de ser muito calórico.

5. Beba muita água

Muitos portugueses não ingerem a quantidade que deveriam. Ajuda a purificar o organismo porque ajuda a eliminar toxinas, evitando a retenção.

6. Evite a prisão de ventre

Coma alimentos com fibras para que o intestino funcione bem e elimine os resíduos facilmente. Além de frutas e vegetais, deve privilegiar o consumo de sopas.