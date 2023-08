É preciso reforçar o sistema imunitário em todas as alturas do ano. O ácido ascórbico ou vitamina C é uma molécula cuja principal função é a hidroxilação do colagénio, a proteína fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. Por outro lado, todos sabemos que a vitamina C ajuda a combater os sintomas das gripes e constipações.

Saiba o que deve comer:

Pimenta

Meia xícara de pimenta picada ou em cubos tem 107,8 mg de vitamina C. Cientistas da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, descobriram também que a capsaicina, um dos compostos da pimenta, pode ajudar a atenuar as dores articulares e musculares.

Pimento vermelho

Uma chávena de pimentão vermelho picado contém cerca de três vezes mais vitamina C do que uma laranja - cerca de 190 mg. E o pimentão vermelho também é uma ótima fonte de vitamina A, que promove a saúde ocular.

Pimento verde

Uma chávena de pimentão verde picado contém menos vitamina C do que o pimentão vermelho, mas ainda assim contém 120 mg desta vitamina. E também é uma enorme fonte de fibras.

Kiwi

Dois kiwis possuem 137,2 mg de vitamina C.

Brócolos

Para muitos, o campeão dos legumes. Uma porção contém 132 mg de vitamina C, fibras e poucas calorias. E estudos não faltam sobre os seus benefícios na prevenção de vários tipos de cancro.

Couve-flor

Assada ou cozida, uma pequena cabeça de couve-flor dá-lhe 127,7 mg de vitamina C, além de 5 gramas de fibra e 5 gramas de proteína. Que tal usá-la na sopa?

Couves de Bruxelas

Estes pequenos repolhos estão repletos de fitonutrientes e fibras, só para não mencionar em primeiro lugar os 74,8 mg de vitamina C.

Manga

Contém 122,3 mg de vitamina C e são fontes de vitamina A, que, como a vitamina C, desempenha um papel fundamental no sistema imunitário.

Abacaxi

Além de 78,9 mg de vitamina C, o abacaxi contém bromelina, uma enzima digestiva que ajuda a decompor os alimentos e a reduzir o inchaço, porque atua como um anti-inflamatório natural.

Couve

De certeza que sabe da importância da vitamina C para o sistema imunitário, mas se calhar não sabia que pode obter a vitamina C noutros alimentos para além dos cítricos. Vegetais de folhas verdes, como espinafres e couve, pimentão, couve de bruxelas, morangos e mamão são também excelentes fontes desta vitamina.

Papaia

Uma porção semelhante ao tamanho de uma chávena de papaia fornece 88,3 mg de vitamina C.

Morangos

Um copo desta superfruta contém 84,7 mg de vitamina C, além de doses saudáveis de folato e outros compostos, como antioxidantes, que promovem a saúde do coração e da pele.