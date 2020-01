"Eles não fazem ideia do que se está a passar aqui, e juntos somos como uma família", comentou Khamis Hassan Bakari à reportagem da agência Associated Press (AP) sobre o elevado número de africanos que estão 'presos' em Wuhan, a cidade chinesa agora famosa por ser o centro do surto de coronavírus.

"Toda a gente está assustada, com medo de ter de se cruzar com qualquer pessoa", contou o médico de 39 anos e investigador numa universidade desta cidade industrial de 11 milhões de habitantes, agora com ruas desertas e supermercados praticamente vazios.

Bakari é apenas um dos mais de 80 mil estudantes africanos que habitam na China, estando 4 mil deles em Wuhan, num movimento crescente que se explica pelo aumento da intervenção chinesa em África nos últimos anos.

Com milhares de estrangeiros presos em Wuhan, e com os países mais ricos, como os Estados Unidos ou o Japão, a preparem planos de 'resgate' dos seus cidadãos, este médico a tirar a pós-graduação tornou-se um líder para centenas de africanos com poucas hipóteses de beneficiarem do apoio dos seus países para sair da China.