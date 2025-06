Jonathan Joss, artista de voz conhecido pelo seu trabalho na série de televisão de animação 'King of the Hill', foi morto a tiro perto da sua casa no Texas, adiantaram as autoridades norte-americanas.

A polícia foi chamada para uma casa no sul de San António, Estado do Texas, ao final da tarde de domingo (hora local), em resposta a um alerta para um tiroteio em curso. Quando os polícias chegaram ao local, encontraram o homem de 59 anos ferido perto da rua. "Os agentes tentaram salvar a vida até à chegada dos serviços de emergência médica. Os serviços de emergência médica declararam o óbito", revelou a polícia de San António, em comunicado. A morte de Joss foi confirmada pelo marido, Tristan Kern de Gonzales: "Foi assassinado", garantiu de Gonzales à agência Associated Press (AP). Os dois casaram-se no início deste ano, no Dia dos Namorados. Em comunicado, de Gonzales referiu que, antes do tiroteio, os dois estavam a verificar a caixa de correio na casa de Joss, que tinha sido gravemente danificada durante um incêndio em janeiro que vitimou os seus três cães. Um homem aproximou-se dos dois e ameaçou-os com uma arma, contou de Gonzales. "O Jonathan e eu não tínhamos armas. Não estávamos a ameaçar ninguém. Estávamos de luto. Estávamos lado a lado. Quando o homem disparou, o Jonathan empurrou-me para me desviar. Salvou-me a vida", acrescentou de Gonzales. Após o tiroteio, as autoridades detiveram Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 anos, e acusaram-no de homicídio pela morte de Joss. A polícia informou que a investigação está em curso e não forneceu imediatamente qualquer informação sobre o que motivou o tiroteio. Joss, que cresceu em San Antonio, era mais conhecido como a voz de John Redcorn, uma personagem nativa americana na popular série de animação 'King of the Hill', que durou 13 temporadas, de 1997 a 2008. Está previsto estrear uma nova versão da série em agosto. Joss teve também um papel recorrente na série televisiva 'Parks and Recreation', interpretando o Chefe Ken Hotate. Apareceu em dois episódios da série 'Tulsa King' em 2022. Uma página GoFundMe foi criada em janeiro para Joss após o incêndio em sua casa. De acordo com a página, Joss tinha perdido todos os seus pertences no incêndio, incluindo a sua viatura.