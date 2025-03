Houve um tiroteio durante o concerto do rapper Boosie Badazz em Akron, Ohio, e duas pessoas ficaram gravemente feridas, como avança a People, que cita a WKYC.

A polícia de Akron relatou que durante o espetáculo no FieldHouse Lounge, houve uma "desavença e um suspeito não identificado disparou vários tiros, tendo atingido as vítimas". Sabe-se também que o suspeito "fugiu após o tiroteio".

As autoridades terão sido chamadas ao local depois das 2h00 da madrugada [hora local]. Dois homens, de 18 e 36 anos, foram encontrados com ferimentos e levados para o hospital em "estado crítico".

Houve um terceiro homem, de 25 anos, que foi depois a um hospital local com "ferimentos" que terão sido provocados por uma bala, "de raspão".

Em imagens divulgadas nas redes sociais podemos ver Boosie Badazz a atuar antes de se ouvir tiros e de o rapper deixar o local.

Numa publicação feita nas redes sociais, os responsáveis pelo espaço, o FieldHouse Lounge, mostraram-se "profundamente tristes pelo trágico incidente". "Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas, as suas famílias e todos os afetados. Aos nossos clientes e pessoas que nos apoiam, pedimos as nossas sinceras desculpas pelo medo e sofrimento que este incidente causou", acrescentaram.

"A segurança e o bem-estar dos nossos clientes são sempre a nossa maior prioridade, e estamos comprometidos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que algo assim volte a acontecer", pode ainda ler-se na mesma nota.

