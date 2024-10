El Taiger, artista de reggaeton cubano, cujo nome verdadeiro é Jose Manuel Carbajal Zadivar, está em estado crítico depois de ter sido ferido a tiro na cabeça esta quinta-feira, dia 3, conforme a polícia de Miami revelou em comunicado.

Os agentes foram chamados ao local pelas 7h (hora local) e acabaram por descobrir o artista inanimado dentro do seu carro.

Entretanto, Zadivar foi levado para Jackson Memorial Hospital, onde permanece nos cuidados intensivos e com suporte de vida.

"Estamos a investigar porque acreditamos que isto não aconteceu em Miami. Temos a certeza que não aconteceu no lugar onde o veículo foi encontrado", revelou um dos agentes à comunicado social.

Por seu turno, o representante do músico acrescentou. "Ninguém na equipa acredita que ela tenha cometido suicídio com base no que estão a dizer acerca da bala".

Assim, as autoridades colocam a hipótese de uma tentativa de assassinato, embora ainda não haja suspeitos.

