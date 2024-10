A família de Tupac Shakur contratou o advogado Alex Spiro (e uma equipa para o acompanhar) para investigar eventuais ligações entre Sean Combs e a morte do rapper, adianta a Rolling Stone.

Até ao momento, nenhum representante de Diddy comentou o assunto, contudo, no passado este já tinha negado qualquer envolvimento no assassinato.

Recorde-se que Shakur morreu aos 25 anos na sequência de um tiroteio em Las Vegas, em setembro de 1996.

O caso nunca foi resolvido e só conheceu desenvolvimentos em setembro do ano passado Duane Keith 'Keffe D' Davis, membro do gangue Compton Crips, foi preso e acusado da morte do artista.

O julgamento está marcado para março do próximo ano. David chegou a referir que Combs lhe pagou 1 milhão de dólares (910 mil euros) para matar Tupac, daí as suspeitas da família.

Recorde-se que Diddy foi preso em setembro após ser acusado de conspiração, abuso sexual e tráfico sexual, inclusive de adolescentes e crianças.

Leia Também: Tinha apenas seis anos e foi a uma festa de Diddy. Eis o relato

Leia Também: "Vi sexo ao vivo". Comediante fala das "festas malucas" de Diddy