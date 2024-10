O ano era 1999. Justin Livtosky tinha apenas seis anos quando participou numa 'White Party' ['Festa Branca', numa tradução livre] organizada por Sean 'Diddy' Combs.

Numa entrevista online ao programa 'Inside Edition', o jovem, atualmente com 30 anos, revelou os detalhes do que testemunhou, incluindo "drogas e mulheres nuas".

Já é do conhecimento público que as festas de 'Diddy' que aconteciam nos Hamptons não eram propriamente adequadas para famílias. Porém, os pais de Justin, por terem uma "boa relação" com o magnata da música na altura, compareceram a uma delas - "um churrasco de tarde" como foi descrito - no dia 3 de julho de 1999.

"Lembro-me de muita erva e de um monte de mulheres nuas na piscina e ao redor dela", contou Litovsky. "Na realidade, eu até queria entrar. Sempre que íamos para algum lugar com piscina, eu queria nadar".

Na mesma entrevista esteve a mãe do jovem Justin, Maya Litovsky. "Não dei ao meu filho a oportunidade de entrar dentro da piscina", esclareceu.

"Havia garrafas por todo o lado, mulheres em topless. Eu não tinha a certeza se aquilo era apropriado ou normal, mas cheguei a perguntar-me como é que as crianças eram permitidas naquela festa", rematou.

O jornal The Post obteve algumas fotografias e vídeos da referida 'White Party' de 3 de julho de 1999. Numa delas, Diddy aparece com Justin Litovsky. "Ele colocou o braço à minha volta, de uma forma desconfortável, e encostou-me a áreas que não deveria enquanto homem adulto que era", revelou.

Justin acrescentou ainda que o seu pai, o fotógrafo David Allen, costumava tirar várias fotografias do filho ao lado de celebridades como Magic Johnson, Patti LaBelle e Keith Richards. Contudo, a experiência com Diddy foi "mais confusa" para a sua cabeça. "Não pareço ter um sorriso normal naquela foto", confessou.

Sean ‘Diddy’ encontra-se preso e enfrenta acusações federais de tráfico sexual, abuso sexual e extorsão. Declara-se inocente.

Veja a entrevista completa em baixo.

Siga o link

Leia Também: "Vi sexo ao vivo". Comediante fala das "festas malucas" de Diddy