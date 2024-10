El Taiger, artista de reggaeton cubano, cujo nome verdadeiro é Jose Manuel Carbajal Zadivar, morreu na quinta-feira, dia 10 de outubro, depois de ter estado uma semana em estado crítico.

O cantor foi baleado na cabeça no dia 3 de outubro. Tinha 37 anos.

A família, que revela ter-se tratado de um homicídio, deu a notícia através de um comunicado partilhado na página oficial de Instagram do artista.

"A família quer expressar o seu agradecimento mais sincero à equipa médica do Jackson Memorial Hospital pelos seus esforços incansáveis, assim como aos milhões de pessoas que ofereceram as orações e homenagens, durante a sua hospitalização", pode ler-se no comunicado.

"Apesar desta notícia ser impactante e comovente, incentivamos os fãs de El Taiger a honrar a sua memória, celebrando a alegria que trouxe a tantos. Subam o volume da sua música, dancem e celebrem a sua vida".

© Instagram/El Taiger

