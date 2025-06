Morreu a atriz Barbara Ferris, estrela de 'Coronation Street', aos 85 anos. Era irmã da também atriz britânica Pam Ferris e sabe-se que partiu no dia 23 de maio, mas só agora é a que notícia foi divulgada pela imprensa internacional. A causa da morte não foi confirmada.

Barbara Ferris interpretou a empregada de mesa Nona Willis em 'Rovers Return', mas deixou a novela ao fim de dez episódios devido a dificuldades em perceber o sotaque de Lancaster. Também fez parte de projetos como 'Children Of The Damned' ou 'Catch Us If You Can'.

Como recorda ainda o Daily Mail, o último papel que interpretou no cinema foi em 1990, em 'Os Krays', de Peter Medak.

Barbara Ferris deixa o marido e os filhos Nicholas, Christopher e Catherine.

Leia Também: Morreu o antigo secretário privado de Diana e Carlos

Leia Também: Estrela country Lorrie Morgan de luto pela morte do marido