O levantamento do IBGE, órgão oficial de estatísticas do Governo brasileiro, informou que apenas 49,1 milhões de domicílios (68,3%) tinha alguma ligação com a rede de esgotos.

Porém, apesar de constatar o défice de infraestruturas os dados mostraram que houve no ano passado um aumento no número de casas com saneamento básico no país, face aos resultados de 2018, principalmente nas regiões onde este problema afeta mais pessoas.

No norte do Brasil, a taxa aumentou 5,6 pontos percentuais, mesmo assim com a rede de esgotos a chegar a apenas 27,4% das casas da região. A região centro-oeste atingiu 60%, dado que indica um aumento de 4,4 pontos percentuais.

O nordeste brasileiro também apresentou crescimento, de 2,6 pontos percentuais, mas permanece com menos da metade da população com acesso à rede de esgotos (47,2%).