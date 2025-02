Fernanda Torres está a poucos dias de saber se é a grande vencedora do Óscar de Melhor Atriz Principal pelo filme 'Ainda Estou Aqui'.

Enquanto a grande cerimónia não acontece, a atriz brasileira têm-se desdobrado em várias entrevistas.

Ao 'The Hollywood Reporter', Fernanda confessou que o filme que protagoniza, realizado por Walter Salles, permitiu que tivesse um crescimento exponencial nas redes sociais.

"Eu tenho uma longa carreira. [...] Sou popular no Brasil e sou também filha da minha mãe e nós temos uma 'identidade', somos as 'Fernandas'. O Brasil gosta de mim. Tinha cerca de 500.000 mil seguidores nas redes sociais e, depois do filme, tenho quase cinco milhões! Foi o filme que provocou esta comoção no Brasil", refere.