Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, não pôde deixar de reagir à nomeação da filha para o Óscar de 'Melhor Atriz' com o filme 'Ainda Estou Aqui'.

"Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres - onde quer que ele esteja - estamos felizes e realizados em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles aos importantes prémios dos Óscares. Um ganho cultural para o Brasil. O meu coração de mãe em estado de graça", escreveu na publicação partilhada esta quinta-feira, 23 de janeiro.

O filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, também está nomeado para a categoria de 'Melhor Filme' e 'Melhor Filme Estrangeiro'.

Recorde-se que Fernanda Torres está a seguir as pisadas da mãe que, em 1999, foi nomeada na mesma categoria pela sua interpretação no filme 'Central do Brasil'.

Os Óscares irão decorrer em Los Angeles no dia 2 de março.

Leia Também: Brasil comemora nomeações para Óscares de 'Ainda Estou Aqui'

Leia Também: Óscares. Fernanda Torres reage a nomeações: "É algo inimaginável"