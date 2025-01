Fernanda Torres, atriz brasileira vencedora de um Globo de Ouro e nomeada para os Óscares, é a mulher do momento.

O talento vem de família, já que a atriz é filha de Fernanda Montenegro (curiosamente a única atriz brasileira nomeada para o mesmo prémio).

O facto de mãe e filha terem o mesmo nome tem sido um assunto muito comentado mas, e se lhe disséssemos que, afinal, Fernanda Montenegro não se chama mesmo Fernanda Montenegro?

Arlette Pinheiro Monteiro é o nome da atriz de 95 anos. Quando começou a sua carreira de atriz, Fernanda quis ter um nome artístico tendo, por isso, criado um. Num documentário sobre a sua vida, que estreou na globoplay em outubro de 2024, a atriz revela o que esteve por trás desta escolha.

"Eu era a locutora Arlette Pinheiro [quando trabalhava na rádio]. Depois inventei esse nome [Fernanda Montenegro] para usar como atriz. Coloquei Fernanda porque era um nome à la século XIX. Havia no Rio de Janeiro uma grande prostituta chamada 'Fernande'. Havia também um médico famoso na minha família, e era comum dizer-se: 'ah, se o Dr. Montenegro estivesse aqui, essa doença não teria importância'. Então criei esse nome. Ninguém se chama Fernanda Montenegro, esse nome tinha que ser inventado", revelou.

As curiosidades não acabam aqui. É que Fernanda Montenegro casou com um homem chamado Fernando Torres e os dois tiveram dois filhos: Fernanda e Cláudio. Fernanda Torres ficou com o nome artístico da mãe e com o nome em versão feminina do pai.

Recorde-se que Fernanda Torres está nomeada para o Óscar de Melhor Atriz pelo filme 'Ainda estou aqui'. A cerimónia dos prémios do cinema irá decorrer a 2 de março em Los Angeles. Em 1999, Montenegro foi nomeada na mesma categoria pela sua interpretação no filme 'Central do Brasil'.

