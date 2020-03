“O que sinto como maior preocupação é a perda da rotina de treino, o que pode originar um stress quanto aos objetivos a que se tinham proposto no início do ano e não vão conseguir cumprir”, completa Daniel Santos.

Para João Ferreira, “a prioridade é manter os objetivos principais assegurados: que traga bem estar, que seja algo que mantenha ou aumente os níveis de imunidade, que mantenha os níveis de forma física saudável e que seja algo que combata a inatividade e o stress”.

Nesta situação anormal de pandemia mundial, as redes sociais estão a servir como um veículo de ligação e união entre as pessoas, não só no que toca ao exercício físico, mas também em quase todas as outras áreas das nossas vidas. “Acho as pessoas estão a tentar não perder o foco e manter a sanidade mental”, acredita Anita da Costa que, além dos treinos, vai partilhando momentos do seu dia a dia em casa.

Se agora temos tempo “para coisas que antes acreditávamos não ter, porque não aproveitá-lo da melhor forma?”, desafia Daniel Santos. A “organização” é o primeiro passo para ter uma quarentena mais ativa. “O meu conselho passa essencialmente pela organização: organizar a semana/dia para que o treino possa ter espaço no meio de todas as outras tarefas”.

Exercícios para experimentar em casa

Se ficou motivado/a para levantar-se do sofá e começar a inserir momentos de atividade física no seu dia, deixamos aqui um conjunto de exercícios indicados pelos profissionais ouvidos pelo SAPO Lifestyle.

Sara Rocha

1)Agachamento

2)Flexão de braços

3)Elevação da bacia

4)Bird Dog

5)Prancha

Daniel Santos

Defendo que todo o nosso treino deve passar pelos quatro pilares do movimento, que no nosso dia a dia já fazemos sem dar conta ou pensarmos dessa forma. São eles: locomoção/deslocação, mudança de nível (sentar/levantar), puxar/empurrar e, por último, rodar.

Então, o treino passaria por: bear crawl, agachamentos, push ups, diagonal chop e um exercício mais metabólico, por exemplo, skippings.

O método de treino ia variar, tendo em conta a condição física do aluno.

João Ferreira

Alguns exemplos de movimentos do dia a dia, que podemos executar enquanto exercícios de forma a melhorar não só a nossa execução dos mesmos, como a capacidade de os fazer com mais força e em maior segurança:

- Sentar e levantar de uma cadeira, sempre em amplitudes não dolorosas (caso de pessoas com artrose no joelho que possam ter dores, evitar fazer exercícios logo de manhã, por exemplo).

- Levantar um garrafão de água do chão, mas tendo em consciência uma contração abdominal e uma execução mais controlada do movimento (manter as costas direitas e fazer uma ligeira flexão dos joelhos) é outro exemplo de algo que fazemos todos os dias, inconscientemente, e que podemos preparar o corpo para o fazer com segurança.

- Subir e descer de uma cadeira com uma perna, sempre com amplitudes não dolorosas, é algo que poderá ajudar a reforçar os membros inferiores e o ajudará a ter força para quando precisar de subir e chegar ao armário ou, simplesmente, subir as escadas.