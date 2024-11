Nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2024, Fátima será palco do maior evento de enfermagem alguma vez realizado em Portugal. A III Convenção Internacional dos Enfermeiros, organizada pela Ordem dos Enfermeiros, prevê reunir mais de 2500 enfermeiros num encontro que será um espaço de partilha de conhecimento, reflexão crítica e discussão de soluções para os desafios que a profissão enfrenta num mundo em constante evolução.

Nunca antes, na história da profissão de enfermeiro no nosso país, se realizou um evento com a dimensão que se perspetiva neste. Durante três dias, o Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, será um espaço de debate e inovação, com uma agenda que reflete as principais preocupações e áreas de desenvolvimento da enfermagem.

O nome genérico da Convenção – Tempo de Respostas – foi escolhido pela necessidade de agir em várias frentes, desde o reconhecimento profissional até à valorização. E, sobretudo, para deixar uma mensagem muito clara a todos: os enfermeiros portugueses precisam de respostas urgentes para os seus problemas.

O programa inclui mesas sobre inovação digital, inteligência artificial e a sua aplicação na enfermagem, assim como discussões em torno da prescrição por enfermeiros e da ética e deontologia na prática profissional. Estas são questões fulcrais que não só afetam o futuro da nossa prática, mas também a forma como os cuidados são prestados e percecionados pela sociedade.

Outro momento de destaque será a homenagem aos enfermeiros com 25 anos de inscrição na Ordem dos Enfermeiros. Este é um reconhecimento justo a todos os que dedicaram a sua vida a cuidar dos outros, com profissionalismo, dedicação e espírito de missão. Posteriormente, para os enfermeiros que completem 25 anos de profissão até 31 de dezembro de 2024 e que não puderem estar presentes, serão organizadas sessões solenes em todas as secções regionais.

Fátima, além da sua localização geográfica central e meios logísticos disponíveis, acaba por ser um espaço de esperança e reflexão, que convida ao encontro e à renovação de compromissos. A nossa profissão é, por natureza, uma missão em prol do bem-estar do outro, onde a dimensão humana e espiritual têm um papel fundamental. E é justamente esta dimensão que nos move a fazer mais e melhor pela saúde das pessoas. Ao escolhermos esta cidade, queremos reforçar o sentido de pertença e identidade dos enfermeiros, mostrando que somos uma classe coesa, preparada para enfrentar desafios e liderar a evolução do sistema de saúde.

Num momento em que o setor da saúde enfrenta desafios sem precedentes, é imperativo reforçar a mensagem de que os enfermeiros são pilares de resiliência e inovação. Esta Convenção é uma oportunidade única para destacar o papel da inovação digital na melhoria dos cuidados, para debater temas fundamentais como a saúde mental e a resposta à comunidade, e para explorar novos caminhos na gestão da doença crónica.

Estas áreas de discussão são essenciais, pois apontam para um futuro onde a prática da enfermagem evolui em sintonia com as necessidades da população e com os avanços tecnológicos. É nesta dinâmica de mudança que se insere o debate sobre o papel do enfermeiro de família e a gestão dos ambientes de prática de enfermagem, refletindo a urgência de uma resposta integrada e centrada na pessoa.

Quando que nos aproximamos da data deste evento, sinto-me orgulhoso do caminho percorrido pela enfermagem portuguesa e pela Ordem dos Enfermeiros. A Convenção não é apenas um ponto alto na nossa agenda, é também um marco na nossa história, um compromisso com o futuro da profissão e com a saúde dos portugueses.

A Ordem dos Enfermeiros tem vindo a afirmar-se como uma instituição autónoma, independente e focada em garantir a qualidade dos cuidados prestados. A nossa missão é clara: defender a profissão de enfermeiro, assegurar a proteção da saúde pública e garantir que todos os enfermeiros têm condições dignas de trabalho e reconhecimento profissional.

Convido todos os enfermeiros a estarem presentes em Fátima, nos dias 21, 22 e 23 de novembro. As inscrições são limitadas, não deixem de se inscrever e garantir o vosso lugar. Esta será uma oportunidade única para refletirmos sobre o nosso papel, para partilharmos experiências e para construirmos, juntos, um futuro melhor para a enfermagem e para a saúde em Portugal.

A enfermagem é, sem dúvida, o pilar central do sistema de saúde. Juntos, faremos história.