As temperaturas máximas vão subir a partir de hoje e até sexta-feira, podendo atingir 40 graus Celsius em alguns locais do litoral, Vale do Tejo, Vale do Douro e interior do Alentejo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha várias medidas:

Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia;

Utilize roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB;

Mantenha-se em ambientes frescos arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior;

Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente, proteja-se com roupa larga e chapéu e trabalhe acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

Tenha especial atenção com os doentes crónicos, grávidas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

Se está grávida modere a atividade física, evite a exposição direta ao sol e ingira frequentemente líquidos;

Assegure que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

Contacte e acompanhe os idosos e outras pessoas que vivam isoladas. Assegure a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

Se é doente crónico ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24;

No período de maior calor, corra as persianas ou portadas. Ao entardecer deixe que o ar circule pela casa;

Se estiver num espaço público climatizado, proteja-se, use sempre máscara e mantenha a distância física.

Mantenha-se informado quanto às previsões meteorológicas e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde;

Em caso de emergência, ligue 112

Para mais informações, telefone para o Centro de Contacto SNS24: 808 24 24 24.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantou que para hoje está prevista uma subida dos valores da temperatura máxima da ordem dos 4/7/8/9 graus nas regiões do litoral oeste.

“Vamos ter também hoje uma diminuição da intensidade do vento relativamente aos dias anteriores. Gradualmente as temperaturas tendem a subir também dia 15 e 16 [quinta e sexta-feira] e manter-se-ão elevadas pelo menos até dia 17 [sábado]. No dia 18 [domingo] está prevista uma descida dos valores da temperatura máxima”, disse.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão chegar a sábado com valores a variar entre os 30 e os 35 graus, mas em alguns locais do litoral, Vale do Tejo, Vale do Douro e interior do Alentejo serão superiores e deverão oscilar entre os 37 e os 40 graus.

“Por isso, emitimos avisos de tempo quente inicialmente pelos distritos do litoral porque a subida hoje é no litoral, mas com a subida gradual nos próximos dias, esses avisos estendem-se às regiões do interior. Os únicos que em princípio não terão aviso serão os distritos de Faro e Setúbal”, indicou Maria João Frada.

O IPMA emitiu um aviso amarelo de tempo quente para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga.

Este aviso amarelo vai estar em vigor entre as 10:00 de quinta-feira e as 05:00 de sábado.

“Nos próximos dias vamos ter céu pouco nublado ou limpo com tempo quente e temperaturas acima da média e em alguns locais a contribuir para onda de calor pois estão cinco graus acima daquilo que são os valores médios para a altura do ano em algumas estações do IPMA. Não quer dizer que vai haver uma onda de calor, mas as temperaturas são elevadas. Também estamos no verão e tudo isto é normal”, sublinhou.

A partir de domingo, segundo Maria João Frada, as temperaturas vão descer 4 a 7 graus Celsius.

“Já a partir de hoje vamos ter o instalar de uma corrente de leste, um vento do interior da Península Ibérica que transporta massas de ar quente. Esse vento vem até ao litoral e dai a subida ser hoje no litoral oeste e depois estende-se, mas depois no domingo prevê-se a entrada de ar do mar, um vento com componente marítima que é mais fresco que fará descer as temperaturas máximas”, explicou.

Com Lusa