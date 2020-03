A primeira linha de contacto que serve para os cidadãos esclarecerem dúvidas e não irem diretamente para as urgências médicas, a Linha SNS24, não conseguiu atender mais de um quarto das chamadas em tempo útil, segundo dados do Portal da Transparência do SNS noticiados esta quinta-feira pelo jornal Público.

Esta linha é composta por enfermeiros. Em termos de volume de chamadas, a linha atingiu um máximo histórico na segunda-feira, dia em que foram confirmados os dois primeiros casos de COVID-19 no país.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda:

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que gere a SNS24 (808 24 24 24), garante que, em média, atende mais de 90% das chamadas em menos de 20 segundos, mas admite que há alturas do dia em que, devido aos picos de afluência, o tempo de espera possa ser superior.

Já a Linha de Apoio ao Médico (LAM) deixa os clínicos sem resposta horas a fio. Há médicos que ligam dezenas de vezes, mas sem sucesso.

Funciona tão bem que desde ontem (24 horas) aguardo o contacto para a orientação de dois casos suspeitos e já liguei hoje. Enfim, tudo controlado

Criada há semanas, esta linha serve para a validação de eventuais casos suspeitos, mas há médicos que aguardam várias horas para serem atendidos, enquanto outros insistem dezenas de vezes, sem resposta, denuncia o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, que diz estar a colecionar e-mails de colegas "desesperados com o silêncio da linha".

"É de lamentar que a Direção-Geral da Saúde (DGS) tenha como primeira linha de vigilância epidemiológica um call center", critica Roque da Cunha, insistindo que deveriam ser médicos de saúde pública a "estar na frente desta batalha".

Esta linha "funciona tão bem que desde ontem (24 horas) aguardo o contacto para a orientação de dois casos suspeitos e já liguei hoje. Enfim, tudo controlado", queixava-se esta semana um responsável de uma Unidade de Saúde Familiar do Porto.

O primeiro-ministro, António Costa, salientou esta semana que a melhor maneira de evitar que o coronavírus se espalhe em Portugal é "contactar a Linha SNS24" e permanecer em casa se houver suspeita de sintomas. Na altura, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que a linha tem estado a funcionar "bem", apesar da "sobrecarga".

O surto de COVID-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo seis em Portugal.

Desde janeiro já se contabilizaram pelo menos 117 casos suspeitos em território português.