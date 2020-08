A operação consistiu na colocação de uma válvula que drena o sangue excedente no crânio. O bebé sofria de uma hidrocefalia, uma acumulação anormal de líquido no interior do crânio, escreve o Correio da Manhã.

Segundo o Jornal de Notícias, a cirurgia durou cerca de duas horas e meia e foi bem-sucedida.

A criança já saiu do bloco operatório e está em estado considerado estável.

Rodrigo, que ficou conhecido como o bebé sem rosto, ficará no Hospital de São Bernardo em observação durante cerca de duas semanas, refere este jornal.

Rodrigo nasceu a 7 de outubro de 2019 sem olhos, nariz e parte do crânio.