O Governo austríaco anunciou hoje que, a partir de 01 de maio próximo, vai reabrir todas as atividades económicas na Áustria, à exceção de eventos culturais e desportivos em grande escala, que continuarão suspensos devido à pandemia de COVID-19.

Segundo o plano apresentado hoje em Viena pelo executivo austríaco, integrado por democratas-cristãos e ecologistas, prevê também a abertura de escolas, “de forma gradual”, a partir de meados de maio e cujos pormenores serão avançados na próxima sexta-feira.

O retorno gradual das aulas coincidirá com a abertura, a 15 de maio, de restaurantes e outros locais gastronómicos, mas sempre tendo presente a exigência do distanciamento físico entre as pessoas, bem como das igrejas e outras comunidades de culto.

As autoridades da República Checa anunciaram hoje o lançamento de uma campanha para testar a COVID-19 numa amostra de 27.000 pessoas sem sintomas da doença, com o objetivo de realizar um estudo sobre imunidade coletiva.

O objetivo deste estudo, que inicialmente deve abranger 5.000 pessoas, é medir a taxa de contaminação da população.

"Várias pessoas não são incluídas nas estatísticas de casos positivos, embora tenham sido infetadas. Não sabem disso porque não tiveram sintomas, mas os anticorpos foram metabolizados e podem ser contagiosos", explicou o ministro da saúde checo, Adam Vojtech, que adiantou que o teste será baseado na resposta imune, ou seja, na produção de anticorpos contra o vírus, de modo a detetá-lo em pessoas que agora são saudáveis.

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 973 novos casos confirmados de COVID-19, um recuo face aos últimos dias, com o número de mortes a assinalar uma ligeira subida.

Nas últimas 24 horas, segundo informação das autoridades de saúde federais, foram registados 973 novos casos confirmados de infeção, para um total de 40.956, um recuo face às 1.487 novas contaminações assinaladas na segunda-feira e às 1.313 de domingo. O número diário de mortes subiu ligeiramente, com 170 óbitos registados nas últimas 24 horas, para um total de 5.998, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje, mais duas do que as assinaladas na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas foram internadas mais 172 pessoas em hospitais (um recuo na comparação com as 232 de segunda-feira), num total de 13.534, e 107 tiveram alta (138 na segunda-feira), o que perfaz 9.002 desde 15 de março.

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 430 mortes devido ao novo coronavírus, um ligeiro aumento depois da grande redução verificada na segunda-feira, o dia com menos mortes do último mês, havendo até agora um total de 21.282 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.968 novos casos positivos, mais uma diminuição em relação aos últimos dias, levando o total de infetados para 204.178.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 82.514 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, uma percentagem de mais de 40% em relação ao número de casos positivos.

Portugal regista 762 mortes associadas à COVID-19 e 21.379 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente aos dados de segunda-feira, há um aumento de 27 mortos (subida percentual de 2,5%) e de 516 infetados (subida de 3,7%).

Há já 917 recuperados, mais 307 que ontem, sendo o maior aumento de casos de recuperação desde o início do surto em Portugal.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 441 óbitos, seguida da região Centro (171), da região de Lisboa e Vale do Tejo (133) e do Algarve (11). Há seis mortes contabilizadas nos Açores. No Alentejo e na Madeira não há óbitos registados.