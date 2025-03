Depois do evento Wish Upon a Skin em janeiro, onde a L’Oréal Dermatological Beauty, em parceria com a Make-a-Wish Portugal, celebrou as conquistas de 2024 e partilhou os seus sonhos para 2025 com os seus convidados (parceiros, médicos, criadores de conteúdos e jornalistas), a divisão mostrou que vai continuar a fazer diferente este ano através de uma viagem pelos lugares mais emblemáticos de Lisboa para promover o mais recente lançamento da CeraVe, a Loção Hidratante Intensiva, e dar a início às celebrações do 20º aniversário da marca.

Durante a Intense Tour, a CeraVe garantiu estarem para vir mais lançamentos e eventos diferenciadores.

Depois da Seleção Feminina de Futebol, é a vez de Nuno Borges juntar-se à La Roche-Posay

Para reforçar a sua ligação com o país e com o desporto feminino, a La Roche-Posay anunciou, no Dia de Portugal do ano passado, que era a nova parceira oficial da Seleção Feminina de Futebol. Sob o lema "Proteger a Pele das Navegadoras", a marca não só procurou promover a saúde da pele entre as atletas de elite como também alertar os portugueses para a necessidade de proteger a pele do sol, seja no campo, na praia ou no dia-a-dia.

Este ano, a La Roche-Posay quer que a sua mensagem chegue a mais atletas e, por isso, para além de manter a parceria com a Seleção Feminina traz um novo rosto para a família: o tenista Nuno Borges.

A parceria com as Navegadoras não foi a única vitória da marca no ano passado. Também, nesse ano, continuou a consolidar a sua posição como referência dermatológica ao tornar-se a marca mais recomendada por dermatologistas no mundo. Em Portugal, segundo dados partilhados pela L’Oréal, foi a mais indicada nas áreas de dermatologia, medicina geral, familiar e pediatria.

E qual foi o grande lançamento da La Roche-Posay em 2024? O Mela B3 que, em dois meses, posicionou-se como o melhor sérum antimanchas.

2024, o ano em que a Vichy esteve ao comando de um restaurante

O SAPO testemunhou e participou num dos jantares promovidos pelos Laboratórios Vichy. No Salta, restaurante lisboeta que se dedica maioritariamente à gastronomia asiática e da América Central, degustamos um menu pensado pela marca e que se inspirou na rotina diária de skincare.

A abordagem diferenciadora teve como objetivo reforçar o compromisso dos Laboratórios Vichy em romper barreiras e oferecer experiências inovadoras, assim como de o aproximar do público.

A aposta da marca na atriz Kelly Bailey também os ajudou a reforçar a sua imagem que pretendem que seja jovem e aspiracional.

Em relação aos produtos, os séruns Liftactiv B3 e Collagen cresceram três vezes mais rápido do que o mercado, conforme anunciado pela divisão.

Para se manterem relevantes este ano, os Laboratórios Vichy mantêm-se atentos às tendências, apostando em peptídeos e no conceito de #collagenbanking, que incentiva a preservação e estimulação do colagénio através de skincare, suplementação e tratamentos estéticos.

20 anos de CE Ferulic

Conforme a L’Oréal Dermatological Beauty, em 2024, a SkinCeuticals consolidou-se como a marca que mais contribui para o mercado anti-idade em Portugal, tornando-se líder em prescrição anti-age.

Devido ao crescimento da medicina estética e a abordagem multicanal e doctor-centric, a marca está, cada vez mais, a expandir-se para lá das farmácias e a chegar a mais clínicas.

Em 2024, a SkinCeuticals teve um estudo aprovado no prestigiado congresso mundial IMCAS, reforçando a sua autoridade no setor.

Este ano, também será de celebração para a marca devido ao 20º aniversário do icónico antioxidante CE Ferulic.