A La Roche-Posay é a nova parceira oficial da Seleção Feminina de Futebol. A marca de dermocosmética lança o comunicado a propósito do Dia de Portugal, que se celebra esta segunda-feira, dia 10 de junho.

Deste modo, a marca espera reforçar a sua ligação com o país e com o desporto feminino, ao mesmo tempo que procura alertar os portugueses para a necessidade de proteger a pele do sol, seja no campo, na praia ou no dia-a-dia.

Sob o lema "Proteger a Pele das Navegadoras", La Roche-Posay destaca-se na sua missão de promover a saúde da pele entre as atletas de elite, bem como entre todos os adeptos do desporto.

O produto-estrela, Anthelios UV MUNE 400, será o protetor solar oficial da Seleção Feminina de Futebol, proporcionando uma proteção avançada contra os raios UV, essencial para todas as jogadoras durante os treinos e competições.

Anthelios UV MUNE 400. PVPR: 13,99 euros créditos: Divulgação

A dermatologista Dra. Susana Vilaça, especialista em cuidados dermatológicos e coordenadora da Unidade de Dermatologia do Hospital Lusíadas Porto desde 2014, fez diagnósticos individuais a todas as jogadoras e equipa técnica para responder às necessidades de cada pessoa.

Posteriormente, explica a marca no comunicado, desenhou uma rotina personalizada de cuidado da pele com La Roche-Posay, garantindo que todas estão preparadas para proteger e cuidar da sua pele.

"Cada vez mais, somos bombardeados pelas redes sociais com anúncios a soluções milagrosas para o nosso skincare diário. Foi nesse sentido que surgiu a parceria da La Roche-Posay com as nossas atletas de alta competição de futebol", explica a doutora. "Os nossos atletas treinam durante todo ano ao ar livre e as repercussões para a pele são enormes. As células da pele têm memória, o que significa que os danos cutâneos são cumulativos. Não adianta abusar do sol durante a juventude e decidir cuidar-se melhor mais tarde. O fotoprotetor deve ser de amplo espetro e individualizada às necessidades de cada pele." acrescenta.

"Esta sinergia reflete um compromisso comum: marcar a diferença e mudar a vida das pessoas", partilha João Encarnação, general manager da L'Oréal Dermatological Beauty. "A colaboração com as Navegadoras é um passo em frente para a sensibilização para os perigos da exposição solar, tornando Anthelios UV MUNE 400, o Protetor Solar Oficial da Seleção".

O protetor oficial da seleção oferece proteção muito elevada contra os raios UVA e UVB, assim como contra os efeitos nocivos dos raios ultralongos UVA. Com uma fórmula inovadora e resistente à água, suor e areia, este protetor solar é ideal para a prática desportiva, garantindo que a pele das atletas permanece protegida em todas as condições.

Para além disto, é igualmente adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis, sendo testado dermatologicamente para garantir a máxima segurança e eficácia.