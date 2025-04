Quem pratica desporto ao ar livre fica exposto ao sol de forma mais intensa e prolongada ao longo de todo o ano, o que faz com que seja importante, para estes atletas, incluir na rotina diária a proteção solar.

"Ao longo da minha carreira aprendi que o sol pode ser um adversário silencioso", desabafa Nuno Borges, em comunicado.

Para o tenista, que dedica grande parte do seu tempo a treinos e competições ao ar livre, a parceria com a La Roche-Posay "faz todo o sentido".

Tendo como "aliado do seu dia a dia" o Anthelios UVMune 400 – o fotoprotetor com o inovador filtro Mexoryl 400, o mais eficaz contra os raios UV mais penetrantes, o atleta salienta ainda que "proteger a pele é tão importante quanto cuidar do resto do corpo".

Depois da colaboração com a seleção feminina de futebol iniciada em 2024, a marca continua a investir na sua missão de sensibilizar para a proteção solar como gesto essencial de prevenção – não só contra o

fotoenvelhecimento, mas também contra o cancro da pele, uma realidade que afeta muitos

portugueses.