É uma ação inédita e uma forma da marca comunicar com os clientes fora do seu habitat natural, de modo descontraído e como se gosta em Portugal: à mesa. Ao sabor da gastronomia e com propostas originais, os visitantes do Salta são convidados a mergulhar no universo dos Laboratórios Vichy.

E ninguém no interior do restaurante passa ao lado do “efeito Vichy”. Afinal, quem está a controlar o espaço este mês é a marca francesa de dermocosmética. Assim, mal se entra no Salta, imerge-se no universo dos Laboratórios devido à forte aposta no tom vermelho – entre luzes, bases de mesa – e detalhes decorativos que homenageiam a sua herança científica.

Ao sabor da rotina de skincare

Quem quiser aprofundar a experiência, pode pedir o menu da Vichy composto por quatro momentos (80€) que se associam aos passos da rotina diária de skincare.

Desenvolvido especialmente para o #vichyrestauranttakeover, a ementa abre com um cocktail de assinatura: o Vichy Laboratories. Se na rotina de skincare o primeiro passo, a limpeza, serve para preparar a pele para as próximas etapas, aqui, o cocktail promete despertar os sentidos.

No segundo momento, que corresponde à correção na rotina de cuidado da pele do rosto, encontram-se deliciosas entradas cujos sabores, ora picante, ora mais doce, brincam com o paladar.

A forma como a ementa é apresentada, demonstra igualmente a ordem que devemos seguir ao tratar da pele do rosto e ajuda quem ainda não adotou esta rotina no seu dia a dia a interiorizar os passos base, tal como promove que se troquem experiências e hábitos de cuidados de pele durante o jantar ao mesmo tempo que pode dar a conhecer de uma maneira inusitada o processo a quem ainda não está familiarizado.

Da mesma maneira que o skincare não fica completo sem a parte da hidratação, nenhuma refeição fica sem o prato principal. Deste modo, os clientes podem escolher entre Peixe Galo com caril indonésio e salsa de melancia e dinamite e Secretos de Porco Ibérico marinados em mel, lima e achiote.

Ambos os pratos são acompanhados apenas de “verdes” que misturam espargos, feijão verde, ervilha tora e jalapeños.

VichyRestaurantTakeOver Secretos de Porco Ibérico créditos: Ana Oliveira

A refeição termina com a sobremesa (foto-proteção) Bunuelos que consiste em gelado de lima, keffir e cristais de beterraba.

A experiência pode ser acompanhada por vinho branco ou tinto à discrição.

E porque a experiência não termina no prato, os Laboratórios Vichy oferecem a todos os visitantes a oportunidade de conhecer uma das suas principais inovações e de a levar para casa – o Liftactiv B3 Sérum Antimanchas.

"Uma nova forma de expressarmos a nossa dedicação à ciência e à inovação"

Para os Laboratórios Vichy, esta iniciativa reforça o compromisso da marca em romper barreiras e oferecer experiências inovadoras. “Esta é uma nova forma de expressarmos a nossa dedicação à ciência e à inovação, sempre centrada nas necessidades dos consumidores e no nosso compromisso com a sua saúde e bem-estar", menciona, em comunicado, João Encarnação, Market Director da L’Oréal Dermatological Beauty em Portugal.

Restaurante Salta Morada: Rua Rodrigo da Fonseca, 82 A, Lisboa Telefone: +351 211 325 822 Email: salta@salta.pt Horário: Aberto todos os dias das 19h00 às 24h00

Através desta experiência singular, a marca convida não só os seus consumidores, mas também a comunidade médica e comunidade farmacêutica, a descobrirem uma nova dimensão da dermocosmética e posicionando os Laboratórios Vichy de forma disruptiva e precursora na indústria. Reconhecendo a importância e ligação com a comunidade especialista, o projeto surge também com o objetivo de estreitar esta relação de forma relevante.

Fundados em 1931 pelo Dr. Haller, os Laboratórios Vichy dedicam-se a oferecer soluções para a saúde da pele de mulheres e homens de todas as idades. A marca oferece uma vasta gama de produtos para rosto, corpo e couro cabeludo, formulados para responder às necessidades específicas de cada tipo de pele. Os Laboratórios Vichy são recomendados por 70.000 dermatologistas em todo o mundo.

O #VichyRestaurantTakeover é aberto ao público durante todo o mês de outubro.