A história da marca La Roche-Posay começou há 50 anos. No entanto, o poder das águas termais da vila homónima, situada entre as províncias de Touraine, Poitou e Berry, é conhecido desde o século XIV. Nessa altura, conta a lenda que Bertrand Du Guesclin, um nobre francês que atravessava a pacata vila, terá curado o seu cavalo, que sofria de eczema, depois de este beber e se banhar nas águas da fonte termal local.

Após este acontecimento, a fama espalhou-se e, em 1617, o médico de Luís XIII, Pierre Milon, estudou as propriedades da água. A sua análise foi tão positiva que levou Napoleão Bonaparte a fundar um hospital militar na vila.

Cerca de dois séculos depois, as fontes termais da cidade foram reconhecidas como de utilidade pública pela Academia de Medicina da França. Em 1905, foi inaugurado o primeiro Centro Termal, que já recebeu mais de 450 mil pacientes com problemas de pele. E, em 1913, La Roche-Posay foi oficialmente consagrada como cidade termal, tornando-se destino de referência para dermatologistas e pacientes.

O segredo da água termal de La Roche-Posay

Caracterizada como calmante, suavizante e anti-inflamatória, a água termal de La Roche-Posay distingue-se pela sua atividade biológica excecional. Rica em minerais como cálcio, magnésio, zinco e selénio, possui propriedades antioxidantes e reparadoras únicas.

A estabilidade dos seus ingredientes e o alto conteúdo de selênio, reconhecido pelo seu poder calmante, antioxidante e reparador, fazem com que as águas termais deste destino se distingam das demais.

Foi precisamente por causa destes benefícios que, em 1975, nasceu a La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique, fundada pelo farmacêutico René Levayer. A missão era clara: criar soluções de prescrição dermatológica baseadas em três pilares — segurança, eficácia e simplicidade.

Desde então, a marca tem vindo a desenvolver produtos com fórmulas eficazes, minimalistas e de alta tolerância, pensados para melhorar a qualidade de vida de quem vive com pele sensível, reativa ou com problemas cutâneos.

Dermocosmética de precisão para cada fase da vida

Ao longo destas cinco décadas, La Roche-Posay criou verdadeiros ícones da dermocosmética, como o Cicaplast Baume B5+, um aliado da pele fragilizada, o Lipikar Baume AP+M, essencial para combater eczema e secura severa, ou o Anthelios UVMune 400, um protetor solar de nova geração que oferece defesa contra os raios UVA ultra longos.

A mais recente aposta centra-se nos séruns de nova geração como:

Hyalu B5 Sérum – Um cocktail de ácido hialurónico e vitamina B5 que preenche as rugas e repara a barreira cutânea;

Mela B3 Sérum – A inovação despigmentante com Melasyl™, que atua nas manchas persistentes e que procura prevenir o seu reaparecimento.

Retinol B3 Sérum – Textura mais lisa, tom uniforme e rugas visivelmente reduzidas, com retinol puro de libertação gradual e niacinamida.

Pure Vitamin C12 Sérum – – Fórmula antioxidante com 12% de vitamina C pura, para mais luminosidade e pele revitalizada.

Portugal junta-se à celebração dos 50 anos

Para assinalar esta data simbólica, a marca reuniu em maio, no Páteo da Galé, em Lisboa, influenciadores, imprensa e profissionais da saúde e beleza num evento onde se celebrou não só o percurso da marca, como também o impacto positivo que os seus produtos têm tido na vida das pessoas.

Com mais de 840 estudos clínicos que sustentam a eficácia das suas fórmulas — mesmo nas peles mais frágeis, como as de recém-nascidos ou pacientes oncológicos — La Roche-Posay continua a honrar o legado científico que nasceu nas águas termais da pequena cidade francesa. Um legado que promete continuar a inovar, pele a pele, vida a vida, nos próximos 50 anos.

Recorde-se ainda que, em 2024, a marca francesa reforçou a sua ligação com Portugal e com o desporto feminino através de parceria com a Seleção Feminina de Futebol. Sob o lema "Proteger a Pele das Navegadoras", a referência não só procurou promover a saúde da pele entre as atletas de elite como também alertar os portugueses para a necessidade de proteger a pele do sol, seja no campo, na praia ou no dia-a-dia.

Este ano, a La Roche-Posay quer que a sua mensagem chegue a mais atletas e, por isso, para além de manter a parceria com a Seleção Feminina adicionou um novo rosto à família: o tenista Nuno Borges.