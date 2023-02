É cada vez mais frequente, integrar nas rotinas de auto-cuidado, uma atenção especial da pele, com o intuito de a manter o mais saudável, fresca e rejuvenescida possível.

A pele, no seu estado íntegro, constitui uma barreira física extremamente eficaz contra as agressões do ambiente externo. Compostos como a niacinamida, uma das formas do complexo da vitamina B3, quando aplicados topicamente na pele contribuem para a manutenção da integridade da barreira cutânea.

Deste modo, a aplicação tópica da Vitamina B3, tem sido objecto de vários estudo clínicos, demonstrando ter uma potente acção reparadora e calmante, bem como a capacidade de melhoria da qualidade da pele e dos sinais de envelhecimento cutâneo, nomeadamente ao nível da redução da hiperpigmentação, redução das linhas de expressão, melhoria da elasticidade cutânea, entre outras.

Estas características aliadas à boa penetração cutânea, ausência de fotossensibilização, descamação ou efeito comedogénico, fazem da vitamina B3 um composto de elevado interesse na dermocosmética.

Por ser um composto muito bem tolerado pela pele, pode ser aplicado após procedimentos estéticos que sensibilizem a mesma, como por ex: após um procedimentos de mesoterapia com microneedling, um tratamentos de laser, um peeling químico, não só conferindo uma sensação de conforto imediato após o procedimento, mas também, acelerando a recuperação e potenciando o processo de rejuvenescimento.

A FILLMED, marca de renome ao nível da medicina estética e dermocosmética, lança o B3-RECOVERY SERUM, da linha Skin Perfusion, com a vitamina B3 na concentração de 2%, inserindo na sua gama de dermocosmética, de excelência, um produto específico para finalizar e complementar os procedimentos estéticos.

Desta forma, a aplicação do B3-RECOVERY SERUM, após os procedimentos, proporcionará uma sensação de conforto imediato, com redução do processo inflamatório, estimulando a proteção antioxidante, a reparação e a cicatrização da barreira cutânea e proporcionando uma pele mais lisa, com menos rugas de expressão, ou seja, uma pele rejuvenescida.

Um artigo de Inês Marques, médica pós-graduada em medicina estética.