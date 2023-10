Além dos receios e dúvidas associados à gestação de uma nova vida, as grávidas deparam-se com inúmeros desafios trazidos pela sociedade atual, desde o crescente volume de informação e opiniões partilhadas nas redes sociais à violência obstétrica.

Para analisar estes temas e preparar da melhor maneira as grávidas para os desafios da atualidade, o Baby Health Summit está de regresso para a 6.ª edição, no dia 4 de novembro, entre as 10h00 e as 13h00. O evento gratuito e exclusivamente online foca-se em levar informação que visa a saúde da grávida e do bebé, antes, durante e após o parto.

O Baby Health Summit começa com a intervenção da terapeuta familiar Carolina Vale Quaresma, que vai falar sobre as mudanças familiares que podem ocorrer com a chegada de um segundo filho e como as mães podem mudar a sua forma de viver a maternidade. Este é um tema importante para quem vai voltar a ser mãe, uma vez que a segunda gestação, parto e pós-parto constituem uma nova experiência, diferente da primeira.

Desta nova fase, destaca-se o parto capaz de gerar um misto de emoções que oscila entre a felicidade de conhecer o bebé pela primeira vez e os receios do trabalho de parto. Por essa razão, o planeamento desse momento deve ser feito com antecedência. É nesta altura que algumas decisões começam a ter de ser tomadas, desde o local do parto, a passar pelo acompanhante, até à escolha de guardar as células estaminais do cordão umbilical do bebé.

Assim, a enfermeira Bárbara Sousa, especialista em saúde materna e obstétrica, e a diretora de gestão de clientes da Crioestaminal, Joana Gomes, vão explicar como tudo se processa durante o parto, no hospital, para a colheita destas células que constituem atualmente uma opção terapêutica no tratamento de mais de 90 doenças, até a uma eventual necessidade de utilização.

Outro dos tópicos que mais preocupam as grávidas em relação ao parto é a violência obstétrica que, a acontecer, pode causar traumas à mulher e afetar muito a sua saúde mental. Para que as grávidas saibam identificar estes abusos e neglicências que podem também ocorrer durante a gestação e pós-parto, a enfermeira Marília Pereira, especialista em saúde materna, fundadora do projeto “O Bebé Sabe” e autora do livro “O Bebé sabe comer”, vai dar a conhecer como podem atuar para evitar estas situações.

Já no pós-parto, o bem-estar do bebé passa a ser uma das principais preocupações, surgindo várias questões sobre o desenvolvimento emocional e comportamental infantil, às quais o médico pediatra Hugo Rodrigues, autor do site “Pediatria Para Todos”, vai dar resposta no evento.

Por fim, Irina Ramilo, médica ginecologista e obstetra, mais conhecida por “Ginecologista da Melhor Amiga” nas redes sociais, vai abordar “A influência das redes sociais na gravidez: as redes sociais fazem-te querer bebés?”, numa altura em que estas plataformas representam um grande peso na tomada de decisões importantes na vida dos seus utilizadores. Será que muitas mulheres se sentem pressionadas a criar objetivos de vida, de forma a corresponder às experiências que acompanham nos perfis das redes sociais?

Pela primeira vez, o evento conta com interpretação em língua gestual portuguesa pela Sofia Fernandes, de forma a garantir que a informação partilhada pelos especialistas em saúde materna e obstetrícia chegue a todas as grávidas.

Inscreva-se gratuitamente aqui.