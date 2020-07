Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas até meio da manhã, com rajadas até 65 quilómetros por hora no norte e centro, e a partir do final da tarde.

A partir da tarde, na faixa costeira ocidental o vento soprará de noroeste, por vezes forte a norte do Cabo da Roca.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 30 (em Aveiro) e os 40 (em Santarém).