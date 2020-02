As autoridades anunciaram políticas similares em duas cidades na província mais ao nordeste da China, Heilongjiang, e em outras localidades ao longo da costa leste.

Na província de Henan, que tem limite com Hubei, um distrito da cidade de Zhumadian decidiu que apenas uma pessoa pode sair de casa a cada cinco dias.

- Quarentenas -

A epidemia levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência de saúde mundial. Vários governos estabeleceram restrições de viagens e companhias aéreas suspenderam voos para e a partir da China. Duas mortes foram registadas fora da China continental, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou as medidas drásticas adotadas pela China. "Temos uma oportunidade de atuar graças a estas medidas. Não podemos desperdiçar", disse.

Nesta quarta-feira, as autoridades japonesas anunciaram que 10 passageiros estão infetadas com o vírus no cruzeiro "Diamond Princess", que transporta 3.711 pessoas, todas colocadas de quarentena desde que um homem que desembarcou em Hong Kong foi diagnosticado com a doença.

Segundo a operadora do cruzeiro, 'Princess Cruises' (empresa do grupo americano Carnival Corp), metade dos 2.666 passageiros são japoneses, enquanto o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, disse que havia cidadãos de 56 países a bordo.

Medidas de prevenção e contenção aumentam em todo o mundo. Hong Kong, território semiautónomo chinês que registou uma morte e 21 casos confirmados, anunciou que todas as pessoas procedentes da China continental serão submetidas, a partir de sábado, a uma quarentena obrigatória de duas semanas.

O Vietname, que partilha uma longa fronteira com a China e regista 10 casos, abrirá vários hospitais de campanha para conter a propagação do coronavírus, à espera da repatriação de mais de 900 pessoas que estiveram na China nas últimas semanas.

O Brasil enviará nesta quarta-feira à China dois aviões para repatriar pelo menos 29 cidadãos ou seus cônjuges confinados em Wuhan.