Mais de 20 países confirmaram casos do vírus, que matou cerca de 500 pessoas e infetou mais de 24.000 na China continental.

O surto levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência sanitária global, vários governos a instituir restrições a viagens e empresas aéreas a suspender voos tendo a China como origem ou destino.

Cerca de 20 casos foram confirmados no Japão, sem contar as 10 infeções no navio, entre eles cidadãos que retornaram de Wuhan, a cidade do centro da China que é o epicentro da epidemia.