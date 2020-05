Oficialmente, 12.428 pessoas morreram em Itália por causa da COVID-19 entre 20 de fevereiro e 31 de março. Porém, no mesmo período, as autoridades constataram 25.354 mortes a mais do que a média dos últimos cinco anos. As 12.900 pessoas mortas "sem explicação" são as vítimas invisíveis do novo coronavírus?

Ninguém sabe. Nos Estados Unidos, a diferença é ainda maior. Em março, mês em que o país ainda não tinha sido fortemente afetado pelo vírus, a diferença entre as mortes oficiais por COVID-19 (1.890) e a sobremortalidade (6.000) é três vezes maior.

E como explicar as 3.706 mortes a mais registadas na Alemanha nesse mesmo período? Oficialmente, 2.218 foram atribuídas ao coronavírus SARS-CoV-2.

Excesso de mortalidade, o melhor indicador

De acordo com a professora Yvonne Doyle, a diretora de saúde pública do Reino Unido, o excesso de mortes durante um determinado período de tempo é o melhor indicador do verdadeiro impacto do coronavírus. Pelo menos em países que publicam dados confiáveis.

Esses números permitem conhecer o impacto real e também é uma medida comparável internacionalmente, explica.

A sobremortalidade serviria para distinguir bons e maus alunos quando se trata de contar o número de mortes do coronavírus? Sim e não, segundo os especialistas.