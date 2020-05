Pode-se encarar os fatores de risco dos cancros do sistema digestivo sob duas perspetivas. Uma, os fatores de risco para o seu aparecimento, a segunda, os fatores de risco para que este tipo de cancro não seja superado. Na primeira destas perspetivas podem-se enunciar os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver algum dos tipos de cancro digestivo:

Cancro da cavidade oral e esófago: Consumo de tabaco e álcool; infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) - este último está atualmente em avaliação para determinar o seu real impacto

Cancro da junção gastro-esofágica: Refluxo gastro-esofágico e Esófago de Barrett

Cancro do estômago: Consumo de carnes fumadas; Infeção por Helicobacter Pilorii (algumas estirpes desta bactéria)

Cancro do pâncreas: Consumo de tabaco; Obesidade e Diabetes Mellitus: Pancreatite Crónica

Cancro colorretal: Obesidade; Pólipos do cólon; Síndromas familiares (Polipose Adenomatosa Familiar, Síndrome De Lynch; entre outros)

Cancro do canal anal: Infeção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV)

Mais fatores de risco existem mas, na generalidade, por serem mais raros têm menor relevância no valor global da incidência destes tumores.

Salienta-se que, em Portugal e para a população em geral, só se justifica fazer rastreio destas doenças no caso do cancro colorretal. Entende-se por rastreio, a deteção de uma neoplasia em pessoas sem sintomas. Existem no entanto alguns grupos de risco acrescido para uma dada, ou várias, neoplasias para os quais um programa de rastreio está indicado e, até, com critérios mais rigorosos do que para a população em geral. No caso do cancro colorretal, o rastreio com colonoscopia e eventual remoção dos pólipos encontrados, tem impacto na taxa de incidência desta doença.

O importância do estadio e do tratamento

A outra perspetiva anteriormente enunciada prende-se com os fatores de risco que, estando a doença diagnosticada, podem contribuir para piores resultados, culminando na morte do doente. Neste contexto, assumem particular importância dois aspetos em larga medida determinantes do resultado final. A fase em que a doença se encontra quando é detetada e a qualidade do tratamento que é prestado ao doente.

A fase, ou estadio, em que a doença se encontra quando é diagnosticada representa o principal fator de prognóstico nestas doenças. Quando esta se encontra numa fase inicial, e para o conjunto dos cancros digestivos, a maioria dos doentes pode ser curada. Obviamente, existem diferenças dos resultados obtidos consoante o tipo de tumor que seja considerado, sendo exceção àquela regra os cancros do esófago e pâncreas que apresentam piores resultados que os restantes. Mas, na generalidade, aquela afirmação é verdadeira.