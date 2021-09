Especialista na menopausa há 30 anos e após 2 edições de sucesso da conferência “Mulheres Sem Pausa”, a Vichy decide mudar de formato e, com essa premissa em mente, estreou no dia 27 de setembro o seu mais recente projeto: “FALAR SAÚDE. Na pele de cada mulher”.

Este que é o 1º programa de informação digital em direto construído de raiz sobre várias temáticas relacionadas com a saúde da pele tem como objetivo disseminar e promover a partilha de informação sobre vários campos da saúde da mulher.

Desenvolvida de mulheres para mulheres, esta iniciativa possibilitará que a audiência coloque as suas dúvidas e que as veja esclarecidas, através de várias especialistas das áreas da dermatologia, psicologia, ginecologia, sexologia, nutrição ou endocrinologia.

Sobre esta aposta, Beatriz Ferreira Queiroz, Gestora de Produto Neovadiol, refere “Depois de apostarmos na conferência “Mulheres Sem Pausa” nos últimos dois anos em que acreditamos ter contribuído para um aumento da informação sobre a saúde da mulher, chegou a altura de dar mais um grande passo, ampliando a visibilidade do projeto para que consigamos atingir ainda mais aquele que é o nosso maior foco: estando ao lado das mulheres, procurando disseminar e promover a partilha de informação credível, para que todos os mitos possam ser desmistificados sem tabus.”

FALAR SAÚDE. Na pele de cada mulher Próximos programas: 18 outubro | 18h00 | MENOPAUSA Com a presença de:

Ginecologista / Sexóloga

Nutricionista

Dermatologista 8 novembro | 18h00 | HORMONAS Com a presença de:

Dermatologista

Endocrinologista

“Acreditamos que este novo projeto – ‘FALAR SAÚDE. Na pele de cada mulher’ - nos vai permitir chegar a mais mulheres e a Vichy não podia estar mais satisfeita em ser pioneira de uma iniciativa desta dimensão. A marca especialista na menopausa há mais de 30 anos quer continuar a percorrer este caminho, para que a pele das portuguesas seja cada vez mais saudável e para que possamos falar (todas) sobre isso!”, conclui.

A transmissão dos conteúdos decorrerá no Facebook da Vichy Portugal e no Facebook e Site da TVI24, a partir do Estúdio de Informação TVI. Todas as sessões ficarão disponíveis de forma a poderem ser visualizadas posteriormente.