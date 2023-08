Além de cuidados básicos como o uso de protetor solar e um sono, alimentação e hidratação adequados, para ter uma pele saudável é importante utilizar tratamentos que estimulem o seu próprio organismo a manter a pele bonita. Quem o diz é a médica dermatologista Nicolly Machado, que assevera: "O envelhecimento é um processo natural da pele, mas é possível minimizar os seus impactos com alguns cuidados".

Entre a infinidade de tratamentos disponíveis, surgem cada vez mais novas técnicas com tecnologias inovadoras. Uma delas tornou-se popular e já é o segundo procedimento estético facial mais usado na Coreia do Sul: o preenchimento com PDRN.

O PDRN, ou polidesoxirribonucleotídeo, é uma substância formada de fragmentos de ADN extraídos dos espermatozoides do salmão que é amplamente utilizado pela indústria cosmética em aplicações na pele que permitem o estímulo de efeitos que promovem o rejuvenescimento da pele.

Estudos reforçam que o PDRN possui propriedades preventivas, regenerativas, cicatrizantes, anti-ulcerativas, anti-inflamatórias, entre outras, que colaboram para a regeneração de tecidos, angiogénese, síntese de colagénio e revitalização da pele.

Nicolly Machado, médica dermatologista

Como a técnica pode melhorar a qualidade da sua pele?

De acordo com a médica especialista em dermatologia Nicolly Machado, o uso de bioestimuladores é uma importante ferramenta para prevenir e reduzir o envelhecimento da pele.

"Os bioestimuladores são substâncias que tem como objetivo estimular o seu próprio corpo a melhorar a qualidade da sua pele", frisa.

"Existem diversas opções no mercado, mas a PDRN feita como sémen do salmão é uma das novidades da área, uma técnica que possui alta tecnologia e estudos científicos que reforçam a sua eficácia, trazendo excelentes resultados para a pele através do estímulo à produção natural de colagénio", comenta.