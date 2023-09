Há algum tempo os preenchimentos faciais se tornaram a grande sensação da indústria da beleza e de uma hora para outra diversos famosos aderiram ao tratamento, o que dividiu opiniões devido a alguns exageros. No entanto, há um tempo para cá, muitas pessoas têm optado por remover os preenchimentos do rosto e lábios.

Mas afinal, essa remoção funciona? Há riscos?

De acordo com a médica pós graduada em dermatologia Nicolly Machado, não há problema com os preenchimentos em si, o que há em alguns casos é um exagero na sua aplicação.

"O grande segredo dos procedimentos estéticos é serem imperceptíveis, de forma que fique natural, que não altere as feições da paciente, que reforce os seus traços mais bonitos", comenta.

"Mas para isso é preciso uma boa percepção e o aconselhamento de um profissional qualificado que poderá analisar a proporção do rosto e indicar as quantidades corretas para evitar frustrações no futuro e ter apenas resultados positivos", diz.

Todo tipo de preenchimento pode ser removido?

“Existem diversos tipos de preenchimentos que podem ser utilizados no rosto de uma pessoa, apesar de a grande maioria poder ser dissolvido posteriormente, como o ácido hialurónico", afirma.

"Mas nem todos podem ser removidos, além disso, produtos como bioestimuladores de colágenio também não podem ser retirados, mas tudo deve ser analisado caso a caso", assevera a médica.

Há riscos na remoção de preenchimentos?

“A técnica usada para a remoção do preenchimento mais comum, com ácido hialurónico, é a aplicação da enzima hialuronidase, que permite a difusão do produto e acelera a sua absorção pelo organismo, apesar disso, algumas variações do ácido podem não ser tão fáceis de dissolver, atrasando o processo ou deixando resíduos mesmo depois do procedimento. O local da aplicação também deve ser analisado, pois a depender da região, os efeitos podem não ser tão simples se reverter, comenta.

“Além disso, é sempre fundamental procurar a ajuda de um profissional qualificado para que o procedimento ocorra sem problemas, pois podem haver riscos de alergias ou choques anafiláticos com a aplicação da hialuronidase", adverte.

O que fazer para não precisar passar pelo procedimento?

“O principal é ter muito cuidado ao realizar a aplicação, considerando a proporção do rosto, as suas feições naturais e ouvindo sempre os conselhos do profissional para evitar exageros. Além disso, é importante saber que a remoção pode ser parcial, apenas para correções, sem retirar o preenchimento por completo, mas deixando um aspeto mais natural", conclui.