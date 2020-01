A província de Hubei está isolada do mundo, o tráfego ferroviário foi suspenso, e as barreiras improvisadas que bloqueiam as estradas - uma iniciativa das autoridades chinesas para tentar conter a epidemia - também alteram as redes logísticas.

"É impossível transportar verduras e outros produtos (...) das aldeias até as cidades e é difícil repor a tempo os estoques de alimentos para o gado e para as aves de criadouro", afirmou o governo em comunicado esta quinta-feira.

O índice Shuguang, que mede os preços das hortaliças nos mercados, disparou nos últimos dias, alcançando o seu nível mais alto em quase quatro anos, informou a agência oficial Xinhua.

Nos últimos meses, os preços da carne de porco já tinham aumentado devido à febre suína.

Agora, os fornecedores de alimentos para o gado devem "acelerar" a sua produção para atender à procura e os matadouros devem "aumentar a sua oferta de carne", insistiram hoje os Ministérios da Agricultura, Transporte e Segurança Pública no seu comunicado conjunto.