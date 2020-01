Os jornalistas responsáveis pelo "fact-check" na AFP detetaram várias informações falsas. Uma delas, que circulou no Sri Lanka, afirmava que os 11 milhões de habitantes de Wuhan iriam morrer.

Outra alegava que vários produtos alimentícios e localidades australianas seriam contaminados pelo novo coronavírus ou que uma solução salina permitiria evitar o contágio. Algumas informações alimentam preconceitos sobre hábitos alimentares ou propagam estereótipos racistas.

Um vídeo, que se tornou viral, mostra uma mulher a comer um morcego com hashi. As imagens, reproduzidas por alguns tabloides ocidentais, pretendem demonstrar que o apetite de alguns chineses por animais exóticos está na origem da crise.

O vídeo, na realidade, foi feito em 2016 no arquipélago de Palau por um blogger.

Embora a tradição culinária chinesa utilize vários ingredientes ignorados ou desprezados em outros países, e a venda de animais em mercados seja considerada preocupante, o morcego não é consumido com muita frequência.

Na Austrália, que tem uma importante comunidade chinesa, as informações falsas multiplicam-se. Na segunda-feira, um deputado de Brisbane advertiu os seus eleitores contra um comunicado de imprensa falso no qual supostamente o ministério da Saúde alertaria a população contra os riscos de frequentar bairros com forte concentração de pessoas de origem chinesa. "Ter falsas informações divulgadas por cretinos racistas cria um sentimento de medo e incerteza", disse o deputado à AFP.

- Balanços fantasiosos -

Na internet, os sites de extrema-direita apoderaram-se da epidemia. Uma das primeiras informações falsas divulgadas foi a existência de uma vacina contra o novo coronavírus que teria sido patenteada em 2015. Na verdade, a patente era sobre um coronavírus detetado entre aves.

Hal Turner, apresentador de uma rádio de extrema-direita acusada de apoiar supremacistas brancos, publicou um artigo na internet em que afirmava que 112.000 pessoas já morreram na China e que 2,8 milhões foram colocadas em quarentena.

As manchetes dos sites sensacionalistas e a histórica desconfiança a respeito do governo chinês facilitam a propagação de boatos, afirma o sociólogo neozelandês Robert Bartholomew. "Para muitas pessoas, as principais fontes de informação são as redes sociais, conhecidas por veicular informações não verificadas", completa.

Para as autoridades da área da saúde, o fluxo incessante de falsas informações complica o trabalho. "Em Taiwan, as pessoas começam a ligar para os hospitais ou agências governamentais com muitas perguntas, o que mobiliza preciosos recursos humanos", afirma Kevin Hsueh, diretor do hospital Cardinal Tien em Taipé.