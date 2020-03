Um estudo desenvolvido pela Unidade de Uroginecologia do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte revela que a prevalência de perdas de urina em mulheres portuguesas é de 35,1%. Já a média europeia de prevalência desta patologia está entre os 18% e os 42%. Estes dados são divulgados no âmbito do Dia Mundial da Incontinência Urinária, que se assinala a 14 de março.

Das 2226 mulheres inquiridas, 781 confirmaram ter perdas de urina. No entanto, apenas 28% tinham diagnóstico de Incontinência Urinária (IU) confirmado e dessas só 21% iniciou algum tipo de tratamento para esta patologia.

“O último estudo, realizado em 2008, indicava que a prevalência de incontinência urinária era de 21,4%. Podemos concluir que 12 anos depois a prevalência é muito mais alta do que se pensava e que é necessário consciencializar para a importância do diagnóstico e tratamento da IU”, afirma Catarina Reis Carvalho, autora do estudo e médica no Hospital de Santa Maria.

Dos 21% dos casos que já iniciaram tratamento, 19,5% fazem tratamento farmacológico, 4% realizaram cirurgia e 2% referiram ter utilizado outros métodos, como a fisioterapia. Relativamente aos resultado, 12% afirmam que conseguiram curar a incontinência urinária e 22,4% afirmam ter tido melhorias significativas com o tratamento, segundo revela este estudo “Incontinência Urinária na Mulher”.

Os dados recolhidos por este estudo apontam ainda potenciais fatores de risco para a Incontinência Urinária: 80,2% das mulheres que afirmaram ter perdas de urina teve pelo menos um parto vaginal; 76,2% estava em pós-menopausa; 27,3% referiu ter infeções urinárias de repetição; 15,2% tinha sido submetidas a histerectomia; 14,3% referia ser fumadoras; e 8,2% tinha obesidade (IMC superior a 30kg/m2).

O que é a Incontinência Urinária?

A IU é uma doença que se caracteriza pela perda involuntária de urina e está muitas vezes associada à síndrome de Bexiga Hiperativa (BH). A BH consiste na contração involuntária dos músculos da bexiga enquanto esta se enche de urina e que pode levar as pessoas a ter de ir à casa de banho mais de oito vezes por dia e duas a três vezes por noite.