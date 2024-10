Em entrevista ao nosso jornal, Pedro Gouveia, diretor da Opella Healthcare em Portugal, afirma que a independência da nova unidade de negócios de consumer healthcare da Sanofi permitirá maior foco no consumidor e rapidez de resposta ao mercado. Ao Healthnews, o responsável destacou oportunidades em inovação, sustentabilidade e parcerias locais.

Healthnews (HN) – Quais foram as principais motivações que levaram a Sanofi a tomar a decisão de transformar a sua unidade de Consumer Healthcare numa entidade independente, agora conhecida como Opella?

Pedro Gouveia (PG) – A principal motivação para a criação da Opella. foi desbloquear o potencial de crescimento da área de Consumer Healthcare. A independência oferece agilidade e permite maior foco no consumidor, alinhando-se com o compromisso de colocar a saúde nas mãos das pessoas, com soluções de autocuidado inovadoras e acessíveis.

HN – De que forma a criação da Opella reflete a visão estratégica da marca em concentrar-se mais especificamente na saúde do consumidor, e as vantagens esperadas em termos de agilidade e capacidade de resposta às dinâmicas do mercado?

PG – A criação da Opella. reflete a visão de concentrar os esforços exclusivamente na saúde do consumidor, promovendo acesso e literacia nas categorias em que estamos presentes. Com uma estrutura mais ágil, a empresa pode responder rapidamente às dinâmicas do mercado, inovando em produtos e soluções que atendam diretamente às necessidades dos consumidores portugueses.

HN – Que mudanças e impactos a curto e médio prazo a transição para a Opella trará para o mercado português e para os consumidores em geral?

PG – A curto prazo, a operação mantém-se estável. O que estamos a viver é fruto de um planeamento que nos permitiu preparar a organização para esta nova realidade, assegurando continuidade de produtos e parcerias. A médio prazo, espera-se uma maior agilidade no desenvolvimento de soluções de autocuidado e uma expansão do portfólio, sempre com foco no bem-estar dos consumidores portugueses.

A Opella. enfrenta desafios tais como a adaptação ao mercado competitivo e a manutenção de uma estrutura ágil. Para superá-los, a empresa aposta em inovação científica e em campanhas de marketing criativas que promovem o autocuidado. A independência da Opella permite tomar decisões mais rápidas e focadas no consumidor, com exemplos concretos no mercado português, como as campanhas de Dulcolax, Bisolvon e Telfast. Estas campanhas foram fundamentais para esclarecer os consumidores sobre as patologias e quebrar tabus, facilitando o diálogo sobre condições de saúde que muitas vezes são vistas com desconforto. Através de uma comunicação transparente e próxima, conseguimos aumentar a notoriedade das marcas e educar o público sobre as melhores práticas de autocuidado.

HN – Com a criação da Opella, que oportunidades se abrem para a inovação no setor de Consumer Healthcare, e como a empresa pretende aproveitá-las para se diferenciar no mercado?

PG – A Opella. pode agora aproveitar a personalização de produtos com base em dados, desenvolvendo soluções de autocuidado mais eficazes e ajustadas às tendências e exigências de pessoas cada vez mais informadas. A independência também abre espaço para inovação em sustentabilidade, com produtos que refletem uma responsabilidade social e ambiental crescente. Recentemente, obtivemos a certificação BCorp, que reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e as práticas empresariais responsáveis. Esta certificação distingue-nos no mercado ao comprovar que não só promovemos o bem-estar dos consumidores, mas também nos dedicamos a minimizar o impacto ambiental e a maximizar o impacto positivo na sociedade. Essa diferenciação permite-nos responder às expectativas dos consumidores portugueses, que valorizam cada vez mais marcas com fortes princípios éticos e de sustentabilidade.

HN – Quais são as estratégias e planos futuros da Opella para crescer e consolidar a sua posição no mercado português e global, e como a empresa pretende contribuir para a melhoria da saúde e bem-estar dos consumidores?

PG – A Opella planeia consolidar a sua posição no mercado português com foco em inovação científica, proximidade ao consumidor e acesso facilitado às nossas soluções de saúde. O crescimento será sustentado por um portfólio diversificado e ágil, oferecendo produtos que chegam ao consumidor através de múltiplos canais, desde farmácias, parafarmácias até plataformas digitais, promovendo, assim, a descomplicação e simplificação da vida do consumidor. Garantir o acesso significa mais do que disponibilizar as soluções. É assegurar que o consumidor tem a oportunidade de comprovar os benefícios reais dos produtos no seu bem-estar diário.

O nosso portfólio, hoje, já inclui marcas líderes nas categorias em que estamos presentes, como Dulcolax nos laxantes, Bisolvon na tosse, Telfast na alergia, Buscopan na dor abdominal, Nasorhinathiol nos descongestionantes nasais, entre outras. O crescimento da Opella, será fortemente impulsionado por essas marcas, entre outras, que já são referências no mercado e reconhecidas pelos consumidores pela sua eficácia.

Além disso, o nosso desenvolvimento em Portugal tem sido possível graças a parcerias sólidas e de confiança com distribuidores e stakeholders locais. Estas colaborações são essenciais para garantir a continuidade e expansão do nosso negócio, permitindo-nos crescer de forma sustentável e em sintonia com as necessidades do mercado. Esse compromisso corporativo com a inovação, acesso e parcerias locais reflete o nosso propósito de melhorar a saúde e bem-estar dos consumidores portugueses, ao mesmo tempo que mantemos um papel responsável no desenvolvimento do setor.

Entrevista de Miguel Múrias Mauritti