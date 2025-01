Healthnews (HN) – Quais são os principais fatores que contribuem para o aumento da incidência do cancro do cólon, especialmente em pessoas com menos de 50 anos?

Paulo Ribeiro (PR) – Os principais fatores de risco são a obesidade, os consumos de tabaco, álcool e consumo de alimentos processados, gordos ou hipercalóricos.

HN – Como podemos sensibilizar eficazmente a população portuguesa para a importância dos rastreios precoces do cancro digestivo, particularmente do cólon?

PR – A melhor sensibilização são as campanhas junto da população no sentido de mostrar os efeitos dos factores de risco, a eficácia dos sistemas de rastreio e a verdadeira dimensão da tragédia que são estas doenças

HN – Que avanços recentes nas técnicas de endoscopia têm contribuído para melhorar o diagnóstico precoce e o tratamento do cancro do cólon?

PR – A acuidade diagnóstica dos meios endoscópicos é cada vez maior e mais temos capacidade de detetar lesões pré-malignas ou malignas em fases iniciais. Na grande maioria das situações, estas lesões são retiradas por endoscopia sem necessidade de recorrer à cirurgia

HN – Quais são os principais receios que as pessoas têm em relação às endoscopias e como podemos desmistificá-los?

PR – O mito de que o exame é doloroso, o que não se verifica, uma vez que é feito com apoio da anestesia. Se o resultado for normal, só precisa de ser feito de 5 em 5anos. Temos sobretudo é enfatizar o que os exames têm positivo e que podem salvar muitas vidas: a sua, que está a ler esta entrevista, por exemplo.

HN – De que forma as Jornadas de Endoscopia do SAMS podem contribuir para a evolução das práticas clínicas no diagnóstico e tratamento do cancro digestivo em Portugal?

PR – Vamos para a 5ª edição das Jornadas de Endoscopia dos SAMS. Gostamos de fazer todo um trabalho de divulgação da nossa atividade como comunidade ligada sobretudo à endoscopia digestiva. Mostrando o nosso trabalho, discutimos propostas de evolução e partilhamos preocupações e desejos.

Juntamos também outros especialistas de outras áreas do saber que cada vez mais se cruzam com a nossa atividade diária: economistas, gestores, matemáticos, juristas, especialistas em data science, em comunicação. É sempre muito interessante para nós esta partilha de ideias sobre um tema. Este ano o tema será: EVOLUIR.

HN – Que lições podemos aprender com a equipa de especialistas japoneses do National Cancer Center Tokyo no que diz respeito às técnicas inovadoras de diagnóstico e tratamento do cancro do cólon?

PR – Os especialistas japoneses que estarão presentes mais uma vez connosco serão o Prof. Yutaka Saito (director da unidade de Endoscopia do National Cancer de Tokyo) e o Prof. Takahisa Matsuda (director da Unidade de Gastroenterologia da Toho University Tokyo). São dos melhores endoscopistas mundiais nesta área, com quem tive oportunidade de trabalhar no Japão. A sua elevadíssima experiência e o seu conhecimento científico é uma garantia de sucesso das Jornadas.

Teremos possibilidade de os ver trabalhar e discutir com eles as atitudes mais corretas e a melhor maneira de evitar complicações e como as tratar.