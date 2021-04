No dia 7 de abril foi Dia Mundial da Saúde. Continuamos a ter necessidade de assinalar este dia, no entanto, continuamos sem as medidas globais eficazes de prevenção de saúde, nomeadamente, sem uma estrutura e robusta educação para a saúde.

A verdade é que este cenário existe naquilo que diz respeito á saúde física e agudiza-se quando olhamos para a saúde mental. Em dia mundial da saúde não nos podemos esquecer que a saúde mental e a saúde física se interligam e que para haver saúde física é essencial cuidarmos da nossa saúde mental e vice-versa. Assim, tendo em conta que a saúde mental é um pilar imprescindível para a nossa saúde global, é prioritário cuidar da nossa saúde mental. Para o conseguir fazer de forma eficiente é essencial permitir-se a sentir, estar atento ao seu corpo, aos seus pensamentos e aos seus comportamentos. Seguindo algumas estratégias: 1. Dê significado ao que sente Olhar para aquilo que experienciamos e elaborar, atribuindo um significado, é essencial para conseguirmos lidar forma eficiente com a nossa realidade interna, nomeadamente, com as nossas emoções. 2. Expresse aquilo que sente Além de compreendermos aquilo que experienciamos, devemos ser capazes de expressar, seja partilhando com alguém, seja recorrendo a atividades artísticas ou desportivas, por exemplo. Seja de que forma for, aquilo que vivemos deve encontrar uma forma de expressão fora de nós próprios. 3. Estabeleça relações positivas e duradouras São as relações que nos prendem à vida e que nos alimentam internamente, por isso, procure investir em relações positivas e que se prolonguem no tempo, permitindo-lhe assim sentir-se mais seguro e mais pleno de si. 4. Faça tarefas que lhe dão bem-estar Procure ocupar o seu tempo com atividades prazerosas e que vão de encontroados seus reais interesses e gostos. 5. Seja flexível e adaptável É essencial ser capaz de se adaptar a diversos contextos, e a cenários inesperados, da mesma forma, que deve ser tolerante consigo e com os outros. 6. Diga não Deve procurar conhecer os seus limites, e conseguir defini-los quer consigo, quer com quem está à sua volta. 7. Seja autêntico Quando exerce um grande esforço para ser aquilo que na realidade não é, acaba por criar uma força de bloqueio a todas as suas potencialidades. Por isso, procure ser sempre genuíno e autêntico, sendo real consigo próprio, assumindo o comando do seu dia a dia. Assim, aproveite o dia mundial da saúde para começar já a cuidar da sua saúde, nomeadamente, a estar atento à sua saúde mental. Recorde-se que, somos tão mais saudáveis quanto mais cuidamos de todas as áreas da nossa vida e que estar atento a tudo aquilo que vivenciamos e sentimos é um passo fundamental para a nossa saúde mental e para o nosso equilíbrio global. Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida da Escola do Sentir. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram