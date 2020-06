O bastonário da Ordem dos Médicos alerta para o risco de o hospital continuar a perder profissionais de excelência, o que se traduzirá em menos valências e especialidades para os utentes.

“A Ordem dos Médicos não pode deixar de manifestar a sua solidariedade para com todos os médicos do Hospital de Setúbal e de se associar ao debate que acontece hoje e que pretende alertar para os riscos que o hospital corre já no presente”, explica Miguel Guimarães.

O bastonário lembra que “a diferenciação clínica que o hospital atingiu não foi acompanhada pelas instalações, o que se traduz numa organização muito disfuncional, de que é imagem principal o serviço de urgência e todos os problemas que vêm permanentemente a público”. “Mais, em termos de financiamento o hospital está a ser pago abaixo dosserviços que proporciona, o que cria também uma asfixia em termos económicos”, acrescenta.

De salientar que o Hospital de Setúbal dá resposta a uma zona muito mais alargada do que a da região. Tem uma zona de atração direta de cerca de 250.00 habitantes (concelhos de Setúbal, de Palmela e de Sesimbra), mas é procurado por muitos doentes do Litoral do Alentejo (cerca de mais 100.000 habitantes, oriundos dos concelhos de Alcácer do Sal, de Grândola, de Santiago do Cacém, de Sines e até de Odemira).

Desde 2016, altura em que passou a ser permitido aos utentes escolherem uma Unidade Hospitalar fora da sua residência e fruto da maior facilidade de acesso ao CHS por parte dos utentes do Litoral Alentejano, este centro passou a servir em média mais cerca de 20% de doentes para além da sua área de atração estritamente definida.

De acordo com um documento da iniciativa dos diretores de serviço do hospital e que será hoje apresentado em Setúbal, há vários problemas que merecem solução urgente, dos quais se destaca a necessidade de ampliar o hospital para acolher a integração da ortopedia que é suportada pelo Hospital do Outão. Mas, se essa integração ocorrer sem reorganização dos espaços já carenciados, os problemas podem vir a ser ainda maiores. A rutura permanente do serviço de urgência, os problemas nos meios complementares de diagnóstico, e a criação de condições atrativas para os atuais e novos profissionais estão também entre os principais alertas.