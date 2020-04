José Vale Machado, diretor-geral da empresa, acrescenta que “a SYSADVANCE não podia deixar, numa altura crítica para Portugal, de aceder à solicitação da Ordem dos Médicos e da AEP, colocando a sua equipa de investigação e desenvolvimento ao serviço do projeto. A capacidade do grupo de apoio da Ordem dos Médicos em definir com precisão os modos ventilatórios relevantes, bem como funcionalidades importantes não existentes noutros equipamentos semelhantes, nomeadamente a capacidade de monitorar e operar remotamente vários ventiladores a partir de um computador portátil, permitiu desenhar e construir um equipamento funcional e competitivo em tempo record. Após suprir as necessidades das entidades de saúde em Portugal, a SYSADVANCE espera utilizar a sua rede de distribuição internacional para promover a venda do ventilador nos mercados internacionais onde atua, tendo já recebido intenções de aquisição de Espanha, Canadá, Médio Oriente, Brasil e África”.

Desta forma, a SYSADVANCE assume o desafio e a responsabilidade de estar na linha da frente no fornecimento de equipamentos que auxiliem no tratamento de doentes com COVID-19 e, de minimizar, de alguma forma, os efeitos originados por esta emergência de saúde pública internacional.