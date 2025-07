A Joaquim Chaves Saúde começou a utilizar um novo sistema de diagnóstico rápido para infeções urinárias, que promete reduzir drasticamente o tempo de espera pelos resultados e melhorar a prescrição de antibióticos. Trata-se do PA-100 AST, desenvolvido pela Sysmex, uma empresa especializada em tecnologia médica. O equipamento está já em funcionamento nas unidades de Miraflores, Cascais, Sintra, Carcavelos e Moscavide.

Através desta tecnologia, é possível confirmar a presença de infeções urinárias em apenas 45 minutos, recorrendo a amostras de urina fresca e a técnicas como microscopia de contraste de fase e tecnologia nanofluídica. Em casos que preencham critérios clínicos – nomeadamente mulheres entre os 18 e os 69 anos com sintomas consistentes de infeção urinária – o diagnóstico e a prescrição adequada podem ser feitos numa só visita à clínica, num processo que demora cerca de 90 minutos.

Tradicionalmente, o diagnóstico destas infeções é feito através de culturas de urina, que podem demorar entre dois a três dias. No Laboratório Dr. Joaquim Chaves, o tempo médio de resposta com métodos convencionais ronda atualmente as 26 horas. Com a introdução do PA-100 AST, esse prazo reduz-se substancialmente, o que, segundo a instituição, permite iniciar o tratamento mais cedo e com maior precisão, reduzindo a exposição a antibióticos desnecessários.

O equipamento permite ainda realizar testes de sensibilidade a antibióticos (AST – Antibiotic Susceptibility Testing), o que ajuda os médicos a escolherem, logo na primeira consulta, o tratamento mais eficaz para cada caso.

As infeções do trato urinário são das infeções bacterianas mais frequentes no mundo, com mais de 400 milhões de casos registados todos os anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado para os riscos crescentes da resistência antimicrobiana, que tornam mais difíceis e prolongados os tratamentos de infeções comuns, como as urinárias. A mesma organização tem incentivado os sistemas de saúde a investir em diagnósticos mais rápidos e específicos, como forma de travar o uso inadequado de antibióticos.

A implementação deste novo sistema coloca a Joaquim Chaves Saúde entre os primeiros prestadores de cuidados a nível nacional a recorrer a este tipo de tecnologia nos cuidados primários e nos serviços de urgência.