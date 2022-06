O artigo "Ongoing monkeypox virus outbreak, Portugal, 29 April to 23 May 2022" foi publicado no Europe’s Journal on Infectious Disease Surveillance, Epidemiology, Prevention and Control e agrega os resultados preliminares da investigação num país onde a doença não é endémica.

"Os resultados deste estudo assinalam a necessidade de uma investigação epidemiológica adicional e contínua e destacam a importância do fortalecimento de mecanismos que promovam a deteção precoce de condições clínicas atípicas – especialmente no contexto de doenças zoonóticas", explica a DGS.

Neste artigo pode encontrar-se ainda a timeline do surto e a sua descrição epidemiológica, bem como um relato das medidas que foram tomadas, desde cedo, na área da resposta de saúde pública – com destaque para a criação de uma equipa de gestão do alerta de infeção, responsável por coordenar a resposta, investigar o surto e efetuar o rastreio de contactos.

Atualmente existem 153 casos reportados em Portugal, segundo o balanço mais recente da DGS.

Características demográficas e clínicas de casos confirmados

Dos 27 casos diagnosticados entre 1 e 27 de maio, todos eram homens.

Treze tinham entre 30 e 39 anos, 7 entre 20 e 29 anos, 3 entre 40 e 49 anos, 1 entre 50 e 59 anos e 3 desconhece-se a idade.

A grande maioria dos doentes (25) residia em Lisboa, 1 no Algarve e outro no Norte.

Exantema, linfadenopatia inguinal, febre, astenia, dor de cabeça, úlceras genitais, vesículas genitais, úlceras anais, mialgia, vesículas anais, linfadenopatia cervical e linfadenopatia axilar foram os sintomas mais reportados.

Dos 27 casos, 14 tinham vírus da imunodeficiência humana (VIH), o vírus da Sida.

O estudo mostra que 3 casos necessitaram de internamento hospitalar.

A curva epidémica do referido estudo também mostra diferentes rotas de exposição, incluindo frequência de locais específicos, como saunas usadas para encontros sexuais, viagens ao estrangeiro (Espanha, Reino Unido e Brasil) durante o período de incubação e contacto com cidadãos não portugueses. Apenas um caso foi contacto de outro caso confirmado.

