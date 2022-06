A infeção por vírus monkeypox é uma doença zoonótica, o que significa que se pode transmitir de animais para humanos. Também se pode transmitir entre pessoas.

O termo “varíola dos macacos” não se refere à infeção humana pelo que é incorreto e estigmatizador. De referir que não se trata da varíola, doença que foi erradicada em 1980.

Quais são os sintomas da infeção humana por vírus monkeypox?

Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

As lesões cutâneas geralmente começam entre um a três dias após o início da febre e podem ser planas ou ligeiramente elevadas, com líquido claro ou amarelado, e acabam por ulcerar e formar crostas que mais tarde secam e caem. O número de lesões numa pessoa pode variar, tendem a aparecer na cara, mas podem alastrar-se para o resto do corpo e mesmo atingir as palmas das mãos e plantas dos pés. Também podem ser encontradas na boca, órgãos genitais e olhos.

Estes sinais e sintomas geralmente duram entre duas a quatro semanas e desaparecem por si só, sem tratamento.

Se tem sintomas que possam ser causados por vírus monkeypox, procure os cuidados de saúde. Além disso, caso tenha tido contacto próximo com alguém com a infeção ou suspeita de infeção, informe os profissionais de saúde.

Como é que o vírus monkeypox se transmite de pessoa para pessoa?

Pessoas com infeção por vírus monkeypox são infeciosas enquanto têm sintomas e as lesões cutâneas ainda não sararam (normalmente entre duas a quatro semanas). O vírus pode ser transmitido através de contacto físico próximo. As lesões, o seu conteúdo líquido ou purulento e mesmo as crostas são particularmente infeciosas, no entanto outros fluidos corporais também podem conter vírus transmissíveis. O contacto com vestuário pessoal, roupas de cama, atoalhados, objetos como talheres, pratos ou outros utensílios de uso pessoal contaminados também podem transmitir a infeção.

As pessoas que interagem de forma próxima com alguém que está infetado, incluindo os profissionais da saúde, os coabitantes e os parceiros sexuais são, por conseguinte, pessoas com maior risco de lhes ser transmitida a doença.

Não está ainda suficientemente esclarecido se alguém infetado pelo vírus, mas que ainda não desenvolveu quaisquer sinais ou sintoma da infeção (portanto durante o período de incubação), pode transmitir o vírus.

O que devo fazer se achar que posso ter infeção causada por vírus monkeypox?

Se tiver sintomas e sinais compatíveis com a doença e sobretudo se tiver tido contacto próximo com alguém que possa eventualmente estar infetado por vírus monkeypox, entre em contato com centros de rastreio de infeções sexualmente transmissíveis, recorra a serviços de urgência para aconselhamento e avaliação ou ligue para a Linha SNS 24 (tel. 808 24 24 24). Evite contacto próximo com os outros. Lave as mãos regularmente.

A infeção humana por vírus monkeypox é uma infeção sexualmente transmissível?

A infeção humana por vírus monkeypox pode ser transmitida de uma pessoa para outra através de contacto físico próximo, incluindo contacto sexual. Atualmente não se sabe se o vírus monkeypox pode ser transmitido através de sémen ou fluidos vaginais, mas o contacto direto, pele com pele, com lesões em práticas sexuais pode transmiti-lo.