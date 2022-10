Segundo o "Atlas de la Salud Bucodental en España. Una llamada a la acción, 2022" redigido pela Ordem dos Médicos Dentistas de Espanha, 94% dos adultos entre os 35 e os 44 anos têm cáries e destes 40% não são tratadas. As cáries não tratadas são um dos problemas de saúde oral mais comuns, ainda assim são muitas as pessoas que não visitam o médico dentista regularmente. No âmbito do Dia Mundial Por Um Futuro Sem Cáries, que se assinala a 14 de outubro, é importante referir que entre os vários problemas que o médico dentista pode detetar num check-up, um deles são as cáries, uma doença infeciosa que normalmente não apresenta sintomas até chegar a um estado avançado.

"Para a deteção das cáries, existem diferentes métodos de precisão dependendo do local onde está localizada. Estas ferramentas têm evoluído digitalmente e estão cada vez mais sensíveis e menos invasivas com o intuito de detetar cáries em estados cada vez mais precoces", afirma Didier Delmas, médico dentista em Alicante, especialista em implantologia e medicina dentária restaurativa.

Os métodos convencionais, baseados em técnicas visuais e tácteis combinadas com radiografias, podem ser insuficientes para detetar as cáries.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Medicina Dentária da Califórnia, 40% das cáries interproximais não são diagnosticadas com radiografias tradicionais. Contudo, as novas tecnologias, para além de localizarem as cáries mais superficiais, permitem aos profissionais detetar as que não podem ser vistas a olho nu ou com raios-X.

Um estudo clínico, publicado pelo Journal of Dentistry, demonstrou que o sistema de imagem iTero Element 5D Plus com tecnologia NIRI é 66% mais sensível do que a radiografia de bitewing na deteção precoce de lesões de esmalte e comparável na deteção de lesões dentárias.

O sistema de imagens iTero Element 5D é o primeiro sistema integrado de imagens dentárias que regista, em simultâneo, imagens 3D quase infravermelhas com tecnologia NIRI. Este sistema também permite uma comparação no tempo através do iTero TimeLapse, que ajuda a detetar e a controlar as cáries interproximais acima da gengiva sem utilizar radiações nocivas. A diferença em relação às radiografias dentárias convencionais é que a tecnologia NIRI não expõe o paciente nem o profissional de saúde às radiações e aos seus efeitos potencialmente prejudiciais e, como tal, pode ser utilizado em grávidas e crianças.

A experiência do paciente na consulta

“A câmara 3D intraoral integrada melhora significativamente a experiência do paciente, porque as impressões digitais são mais confortáveis e melhora a comunicação com os pacientes uma vez que as imagens são acompanhadas pela explicação do médico dentista. Normalmente transmite mais confiança aos pacientes, uma vez que a visualização é mais intuitiva e interativa, o que lhes permite compreender melhor a explicação do tratamento a realizar para o cuidado e acompanhamento das cáries”, acrescenta o médico dentista Didier Delmas.